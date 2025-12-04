Paella, tapas e cremes: pratos típicos de Barcelona para provar

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A culinária local da Barcelona é uma atração à parte, misturando ingredientes frescos do Mediterrâneo com tradições que atravessam gerações. Para quem deseja explorar a cidade com o paladar, conhecer seus pratos típicos é o ponto de partida ideal.

Uma viagem gastronômica por lá oferece sabores que variam do simples e rústico ao sofisticado. A experiência de sentar em um bar de tapas ou em um restaurante à beira-mar revela a alma da cultura.

Sabores que definem Barcelona

A gastronomia da cidade é um convite para compartilhar e celebrar. Conheça as opções que não podem faltar no seu roteiro:

1. Paella de marisco

A tradição espanhola em sua forma mais saborosa: paella fresca com frutos do mar Pexels

Embora seja originária de Valência, a paella encontrou em Barcelona um lar. A versão com frutos do mar frescos, como camarões, mexilhões e lulas, é um clássico indispensável nos restaurantes da região costeira de Barceloneta. O arroz cozido lentamente no caldo de peixe absorve todo o sabor do mar.

2. Tapas e patatas bravas

Tapas, comida típica que reúne pessoas e que animam qualquer noite Pexels

Mais do que um prato, as tapas são um estilo de vida. Essas pequenas porções servidas em bares são perfeitas para experimentar de tudo um pouco. Entre as mais famosas estão as patatas bravas: batatas fritas em cubos, crocantes por fora e macias por dentro, cobertas com um molho de tomate apimentado e alioli.

3. Pa amb tomàquet

Simplicidade catalã que encanta: pão rústico com tomate fresco e azeite extravirgem iStock

A simplicidade genial define este prato. Trata-se de uma fatia de pão rústico tostado, esfregado com tomate maduro, azeite de oliva extravirgem e uma pitada de sal. É a base de muitas refeições e representa a alma da cozinha catalã.

4. Crema catalana

Clássico catalão: creme leve com a casquinha caramelizada que estala na primeira colherada iStock

A sobremesa mais famosa da região é um creme suave à base de gemas de ovo, leite, açúcar e aromatizado com limão e canela. Sua principal característica é a camada de açúcar caramelizado no topo, que cria uma casquinha crocante para ser quebrada com a colher.

5. Escalivada

Vegetais assados lentamente, sabor defumado e frescor mediterrâneo em cada garfada iStock

Este prato vegetariano mostra a importância dos vegetais na culinária local. Pimentões, berinjelas e cebolas são assados lentamente até ficarem macios e com um sabor defumado. Servida fria e regada com azeite, a escalivada é um acompanhamento leve e saboroso.

