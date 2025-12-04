Paella, tapas e cremes: pratos típicos de Barcelona para provar
Uma viagem pela culinária catalã é uma experiência inesquecível; descubra os sabores que fazem da gastronomia de Barcelona uma das melhores do mundo
compartilheSIGA
A culinária local da Barcelona é uma atração à parte, misturando ingredientes frescos do Mediterrâneo com tradições que atravessam gerações. Para quem deseja explorar a cidade com o paladar, conhecer seus pratos típicos é o ponto de partida ideal.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Uma viagem gastronômica por lá oferece sabores que variam do simples e rústico ao sofisticado. A experiência de sentar em um bar de tapas ou em um restaurante à beira-mar revela a alma da cultura.
Leia mais
Comida francesa: receitas para surpreender seus convidados com sofisticação
Culinária africana: conheça 5 receitas fáceis e com influências milenares
Comida típica do Nordeste: sabores, história e 7 receitas tradicionais
Sabores que definem Barcelona
A gastronomia da cidade é um convite para compartilhar e celebrar. Conheça as opções que não podem faltar no seu roteiro:
1. Paella de marisco
Embora seja originária de Valência, a paella encontrou em Barcelona um lar. A versão com frutos do mar frescos, como camarões, mexilhões e lulas, é um clássico indispensável nos restaurantes da região costeira de Barceloneta. O arroz cozido lentamente no caldo de peixe absorve todo o sabor do mar.
2. Tapas e patatas bravas
Mais do que um prato, as tapas são um estilo de vida. Essas pequenas porções servidas em bares são perfeitas para experimentar de tudo um pouco. Entre as mais famosas estão as patatas bravas: batatas fritas em cubos, crocantes por fora e macias por dentro, cobertas com um molho de tomate apimentado e alioli.
3. Pa amb tomàquet
A simplicidade genial define este prato. Trata-se de uma fatia de pão rústico tostado, esfregado com tomate maduro, azeite de oliva extravirgem e uma pitada de sal. É a base de muitas refeições e representa a alma da cozinha catalã.
4. Crema catalana
A sobremesa mais famosa da região é um creme suave à base de gemas de ovo, leite, açúcar e aromatizado com limão e canela. Sua principal característica é a camada de açúcar caramelizado no topo, que cria uma casquinha crocante para ser quebrada com a colher.
5. Escalivada
Este prato vegetariano mostra a importância dos vegetais na culinária local. Pimentões, berinjelas e cebolas são assados lentamente até ficarem macios e com um sabor defumado. Servida fria e regada com azeite, a escalivada é um acompanhamento leve e saboroso.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.