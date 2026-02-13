5 pratos típicos de Barcelona que você precisa experimentar

Ir a Barcelona para acompanhar uma partida de futebol é uma experiência única, mas a viagem só fica completa com uma imersão na cultura local. E uma das melhores formas de fazer isso é pela gastronomia. A cidade oferece sabores que contam a história da Catalunha em cada garfada, sendo uma atração tão importante quanto os pontos turísticos.

Deixar de provar as delícias locais é como ir ao estádio e não ver o gol. Para ajudar na sua próxima visita ou simplesmente para conhecer mais sobre os costumes da cidade, preparamos uma lista com cinco pratos essenciais que você não pode perder.

Leia Mais

Pa amb tomàquet

Pode parecer simples, mas é a base de tudo. O "pão com tomate" é um verdadeiro símbolo da culinária catalã e reflete a filosofia de valorizar ingredientes de qualidade. Tradicionalmente, esfrega-se o tomate maduro em uma fatia de pão rústico, muitas vezes tostada, e, em seguida, tempera-se com azeite de oliva e sal. O uso de alho, esfregado no pão antes do tomate, é opcional e varia conforme o gosto.

Ele é servido como entrada, acompanhamento ou até mesmo no café da manhã. É a prova de que os melhores sabores muitas vezes estão na simplicidade dos produtos frescos, sendo um costume presente em quase todas as refeições.

Patatas bravas

Nenhuma lista de comida de Barcelona estaria completa sem as famosas tapas. E a mais popular delas é, sem dúvida, a "patatas bravas". O prato consiste em batatas cortadas em cubos e fritas até ficarem crocantes por fora e macias por dentro.

O grande segredo, no entanto, está nos molhos que as acompanham: um picante, à base de pimentão ("brava"), e o "alioli", uma emulsão cremosa de alho e azeite. É o petisco perfeito para acompanhar uma bebida gelada antes ou depois do jogo.

Fideuà

Embora a paella seja famosa em toda a Espanha, uma alternativa popular na Catalunha é a "fideuà". Originária da região de Valência, sua principal diferença é que, em vez de arroz, o prato é feito com um tipo de macarrão curto e fino, semelhante a um espaguete quebrado.

Geralmente preparada com frutos do mar frescos, como camarão, lula e mexilhões, a "fideuà" tem um sabor intenso e uma textura única. Os "fideos" (macarrão) ficam tostados e crocantes por cima, criando uma camada deliciosa.

Esqueixada de bacalhau

Para quem busca uma opção mais leve e refrescante, especialmente nos dias quentes, a "esqueixada" é a escolha certa. É uma salada fria feita com bacalhau dessalgado e desfiado à mão, já que "esqueixat" significa "rasgado" ou "despedaçado" em catalão.

O peixe é misturado com tomate, cebola, pimentão, azeitonas e regado com azeite de oliva. É um prato que celebra os ingredientes frescos do Mediterrâneo de forma simples e cheia de sabor.

Crema Catalana

Para fechar a refeição, a sobremesa tradicional é a "crema catalana". Muitos a comparam ao "crème brûlée" francês, mas a versão local tem suas particularidades. O creme é mais leve e aromatizado com casca de limão e canela.

A finalização é o que a torna especial: uma camada de açúcar é queimada com um ferro quente específico para isso, na hora de servir. Isso cria uma casquinha crocante e caramelizada que contrasta perfeitamente com a cremosidade do doce.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.