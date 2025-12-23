7 receitas leves e refrescantes para aproveitar os dias de verão

Com a chegada do verão, a busca por pratos mais leves e que ajudam a refrescar o corpo aumenta. A boa notícia é que não é preciso passar horas na cozinha para preparar refeições saborosas e adequadas para o calor. Pratos frios, saladas criativas e sobremesas com frutas são ótimas opções para o dia a dia.

Separamos sete receitas fáceis e rápidas que combinam perfeitamente com as férias e as altas temperaturas. São alternativas que utilizam ingredientes frescos e que prometem agradar a todos, desde o almoço de família até um lanche da tarde na piscina.

1. Salada caprese no palito

Uma versão divertida e prática da clássica salada italiana. Basta espetar em um palito de churrasco um tomate cereja, uma folha de manjericão fresco e uma bolinha de mussarela de búfala (bocconcini). Repita a sequência e finalize com um fio de azeite e uma pitada de sal. Fica ótimo como entrada ou petisco.

2. Gaspacho de melancia e tomate

Esta versão contemporânea da sopa fria espanhola é a cara do verão. No liquidificador, bata pedaços de melancia sem sementes com tomates maduros sem pele, um pouco de pepino e pimentão vermelho. Tempere com azeite, vinagre e sal a gosto. Sirva bem gelado, decorado com folhas de hortelã para um toque extra de frescor.

3. Ceviche de tilápia

O ceviche é um prato que não vai ao fogo e fica pronto em minutos. Corte filés de tilápia frescos e de boa procedência em cubos pequenos e coloque em uma tigela. Adicione suco de limão até cobrir o peixe e deixe marinar na geladeira de 30 minutos a 1 hora. Depois, escorra o excesso de líquido e misture com cebola roxa fatiada, coentro picado e pimenta.

4. Wrap de frango com molho de iogurte

Para um almoço rápido, o wrap é uma solução completa. Use frango desfiado já cozido (frango de rotisserie é uma ótima opção para facilitar) e misture com um molho feito de iogurte natural, suco de limão, sal e ervas frescas. Recheie uma folha de pão sírio ou tortilha com a mistura e adicione folhas verdes, como alface e rúcula.

5. Picolé de frutas vermelhas e água de coco

Uma sobremesa que hidrata e refresca ao mesmo tempo. Em forminhas de picolé, distribua frutas vermelhas picadas, como morangos, amoras e framboesas. Complete com água de coco e leve ao congelador por pelo menos quatro horas. É uma opção saudável e sem adição de açúcar.

6. Carpaccio de abobrinha com hortelã

Leve e sofisticado, este prato vegetariano serve como uma excelente entrada. Fatie uma abobrinha em lâminas bem finas, de preferência com um fatiador de legumes. Disponha as fatias em um prato e tempere com suco de limão siciliano, azeite, sal, pimenta do reino e folhas de hortelã.

7. Mousse de maracujá com 3 ingredientes

Um clássico que nunca falha e agrada a todos. No liquidificador, bata uma lata de leite condensado, uma de creme de leite e a mesma medida de polpa de maracujá. Despeje em taças individuais e leve para gelar por, no mínimo, duas horas antes de servir. Para decorar, use a polpa da fruta fresca.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.