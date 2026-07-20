Estilista cria vestido de noiva com figurinhas da Copa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma estilista gaúcha transformou quase 3 mil papéis de figurinhas da Copa do Mundo em um vestido de noiva conceitual. Aline Raguzzoni, dona de um ateliê em Porto Alegre (RS), criou a peça a partir dos versos descartados dos cromos, conhecidos como liners, que a família colecionava.

A ideia surgiu ao notar o volume de material que seria jogado fora. A filha de Aline, de 10 anos, e o marido começaram a trocar figurinhas, acumulando uma grande quantidade de liners. "Eu vi, até no início eu brinquei com eles, que eu ia fazer um álbum de figurinhas só com os liners", contou a estilista em entrevista ao G1.

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Para conseguir a matéria-prima, a família mobilizou vizinhos e colegas. O marido de Aline pediu ajuda em grupos de pais da escola e do condomínio, enquanto a filha trazia papéis do colégio. A campanha arrecadou três vezes mais do que o necessário, cerca de 2.900 liners para a confecção.

Aline explica que a obra não foi feita para ser usada em um casamento, mas sim como uma instalação de arte. "É uma coisa bem inusitada e, principalmente, enxergar algo tão grande em uma coisa tão pequenininha", destacou.

O projeto também levanta uma questão sobre reciclagem. Os liners exigem descarte específico, pois não podem ir para o lixo seco comum ou orgânico. Por conta disso, após o ciclo de exibição, a peça será desmontada para que o material seja descartado de forma correta e responsável.

A inspiração para o vestido veio do cotidiano familiar durante a Copa. "Às vezes a inspiração não vem da passarela, ela vem da vida. O vestido foi criado para provar que a criatividade pode vestir o impossível", afirmou a estilista.

A peça foi concebida para contar uma história sobre família e criatividade. "O propósito é inspirar enquanto existir", disse Aline, ressaltando que algumas criações existem para provocar e mostrar como memórias simples podem se transformar em algo extraordinário.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.