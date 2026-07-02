Os assuntos mais buscados no Google no primeiro semestre de 2026
De grandes eventos esportivos a personalidades da mídia e reviravoltas na política, veja o que despertou a curiosidade dos brasileiros na internet até agora.
compartilheSIGA
O primeiro semestre de 2026 mostrou uma grande diversidade nos interesses dos brasileiros, refletida diretamente nas tendências de busca online. Em vez de um único tema dominante, a curiosidade do público navegou pela efervescência da Copa do Mundo, grandes polêmicas do mercado publicitário e da televisão, e o planejamento educacional. Esses temas mobilizaram a opinião pública e geraram milhões de pesquisas por notícias, atualizações e análises em tempo real.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Diferentemente de anos anteriores, o noticiário digital não ficou restrito a uma única bolha, mas sim em um mosaico de assuntos que capturaram a atenção do país. A seguir, relembramos os tópicos que mais repercutiram na internet até agora.
Leia Mais
Futebol, política e memes: o que bombou nas buscas do Google em 2025
Boicote à Havaianas somou mais de 31 milhões de menções nas redes em 48 horas
Esportes: o impacto da Copa do Mundo de 2026 e o tênis
O futebol mais uma vez provou sua força como paixão nacional incontestável, dominando as buscas com o início da Copa do Mundo. A curiosidade do público foi além das partidas da Seleção Brasileira: o Google Trends registrou uma explosão de buscas por curiosidades de seleções adversárias e promessas internacionais — como o espanhol Lamine Yamal e o desempenho do atacante Haaland pela Noruega.
Fora dos gramados, o universo do tênis operou um verdadeiro fenômeno de tráfego: o jovem João Fonseca consolidou sua ascensão meteórica no circuito mundial, figurando entre os termos esportivos mais pesquisados do período.
Entretenimento e Cultura: o fenômeno das Havaianas e reality shows
A publicidade e a política se misturaram no topo das pesquisas de cultura. A atriz Fernanda Torres liderou o interesse dos usuários após estrelar a polêmica campanha de virada de ano da Havaianas. O comercial, que trazia o mote de entrar em 2026 "com os dois pés" em vez de apenas o "pé direito", virou alvo de forte polarização nas redes sociais e pedidos de boicote por parte de alas conservadoras, estendendo a repercussão e as buscas sobre a atriz ao longo do semestre.
Na televisão e nas redes sociais, o engajamento de massa ficou por conta do acompanhamento em tempo real dos eliminados e das rivalidades do BBB 26, que manteve sua força histórica como um dos termos mais digitados no buscador no início do ano.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Cotidiano e Futuro: o recorde do Enem 2026
O planejamento educacional e profissional foi outro gigante de buscas no período. O termo "Enem 2026" liderou o ranking de pesquisas voltadas para o cotidiano dos brasileiros. A abertura das inscrições, os cronogramas de estudo e as dúvidas sobre o uso de ferramentas de inteligência artificial aplicadas aos estudos de jovens e adultos foram os principais motores de tráfego orgânico, refletindo a corrida de milhões de estudantes por uma vaga no ensino superior.