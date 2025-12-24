Deputada critica polarização em polêmica das Havaianas e incentiva doação

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Em meio à intensa polarização política que dominou as redes sociais nesta semana de dezembro de 2025, a deputada estadual de Santa Catarina Ana Paula da Silva (Podemos), conhecida como Paulinha, usou seu Instagram para comentar a controvérsia envolvendo a marca Havaianas e transformar o debate em uma oportunidade de solidariedade.

No reel postado em sua conta, a parlamentar discute o episódio que começou com o comercial de fim de ano da Havaianas, estrelado pela atriz Fernanda Torres. Na propaganda, Torres diz que "não quer que você comece 2026 com o pé direito", mas sim "com os dois pés", frase interpretada por políticos e influenciadores de direita como uma provocação ideológica contra o "pé direito" (associado à direita política).

A reação foi imediata: figuras como Eduardo Bolsonaro, Nikolas Ferreira, Bia Kicis (PL-DF) e outros publicaram vídeos jogando chinelos da marca no lixo, incentivando boicote e sugerindo alternativas como Ipanema ou marcas regionais.

Solidariedade

A deputada Ana Paula da Silva critica essa onda de radicalismo e o uso de marcas cotidianas como campo de batalha ideológica. Ela destaca como a polêmica expõe a divisão extrema no país, onde até um chinelo vira símbolo político, e defende que o foco deveria ser em questões mais urgentes, como a desigualdade social.

Em tom conciliador, Paulinha faz uma campanha positiva: incentiva que, em vez de descartar as sandálias, as pessoas doem os pares em bom estado para quem precisa. Ela menciona que "muita gente ainda anda descalça no Brasil" e sugere que as Havaianas, símbolo nacional de conforto e acessibilidade, possam ajudar famílias carentes, especialmente em um período de festas de fim de ano.

A atitude ecoa ações semelhantes, como a do ex-deputado Alexandre Frota, que recolheu chinelos jogados fora nas ruas de São Paulo para higienizar e doar a pessoas necessitadas. A deputada reforça: "Em vez de jogar fora, doe. Isso sim une o país".

Boicote sem efeito

A polêmica das Havaianas gerou impacto econômico temporário — as ações da Alpargatas (controladora da marca) caíram cerca de 3% inicialmente, mas se recuperaram rapidamente —, além de memes, ironias da esquerda (como referências a "tornozeleira eletrônica") e debates sobre o papel das marcas em contextos polarizados.