Assine
overlay
Início PlatôBr

Boicote à Havaianas somou mais de 31 milhões de menções nas redes em 48 horas

O boicote à Havaianas foi encabeçado pela direita e motivado pela campanha de final de ano da empresa, com Fernanda Torres

Publicidade
Carregando...
Guilherme Amado e Bruna Lima
Guilherme Amado e Bruna Lima
Repórter
23/12/2025 13:09

compartilhe

SIGA
x
Boicote à Havaianas somou mais de 31 milhões de menções nas redes em 48 horas
Boicote à Havaianas somou mais de 31 milhões de menções nas redes em 48 horas crédito: Platobr Politica

O boicote de bolsonaristas à Havaianas gerou 31,4 milhões de menções nas redes sociais nas últimas 48 horas, segundo um levantamento feito pela agência especializada em marketing digital Ativaweb. Segundo o estudo, o nível de engajamento foi comparável ao de grandes debates políticos nacionais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Durante o período analisado, o perfil da Havaianas registrou crescimento superior a 300 mil novos seguidores, com taxa de engajamento de 9,6%, índice considerado elevado para marcas de grande porte.

A análise de sentimento das publicações sobre o tema revelou um cenário dividido, com 41,9% das menções classificadas como positivas, 43,6% como críticas e 14,5% como neutras.

O levantamento também apontou que, após as primeiras 24 horas de maior intensidade, a repercussão ganhou novo fôlego e novas bolhas com a disseminação de memes e conteúdos humorísticos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O boicote à marca foi motivado pela campanha de final de ano da empresa, em que a atriz Fernanda Torres diz “eu não quero que você comece 2026 com o pé direito”. A fala da artista foi interpretada por políticos e influenciadores de direita como uma mensagem política implícita, vista por eles como provocativa e direcionada, especialmente ao ano de eleição.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay