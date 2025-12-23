Boicote à Havaianas somou mais de 31 milhões de menções nas redes em 48 horas

O boicote de bolsonaristas à Havaianas gerou 31,4 milhões de menções nas redes sociais nas últimas 48 horas, segundo um levantamento feito pela agência especializada em marketing digital Ativaweb. Segundo o estudo, o nível de engajamento foi comparável ao de grandes debates políticos nacionais.

Durante o período analisado, o perfil da Havaianas registrou crescimento superior a 300 mil novos seguidores, com taxa de engajamento de 9,6%, índice considerado elevado para marcas de grande porte.

A análise de sentimento das publicações sobre o tema revelou um cenário dividido, com 41,9% das menções classificadas como positivas, 43,6% como críticas e 14,5% como neutras.

O levantamento também apontou que, após as primeiras 24 horas de maior intensidade, a repercussão ganhou novo fôlego e novas bolhas com a disseminação de memes e conteúdos humorísticos.

O boicote à marca foi motivado pela campanha de final de ano da empresa, em que a atriz Fernanda Torres diz “eu não quero que você comece 2026 com o pé direito”. A fala da artista foi interpretada por políticos e influenciadores de direita como uma mensagem política implícita, vista por eles como provocativa e direcionada, especialmente ao ano de eleição.