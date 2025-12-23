Loja vende chinelos a R$ 1 em protesto contra Havaianas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma rede de lojas de calçados de Brusque (SC) promoveu nessa segunda-feira (22/12) uma liquidação relâmpago de sandálias Havaianas, vendendo cada par por apenas R$ 1. A ação era uma crítica à marca por conta da campanha estrelada por Fernanda Torres. Nas redes sociais, a Calçados Guarani informou que não continuaria a parceria com a marca. Em cerca de 20 minutos, o estoque das três lojas foi zerado.

Segundo a empresa, a promoção teve caráter de “protesto comercial” contra a fabricante, motivada pela insatisfação com a nova campanha publicitária de fim de ano da Havaianas. No comercial, a atriz Fernanda Torres afirma que não deseja que o público comece o próximo ano “com o pé direito”, em uma brincadeira com o ditado popular.

Parte dos espectadores interpretou a mensagem como uma provocação de cunho político, o que gerou críticas e boicotes à marca, especialmente entre grupos conservadores.

Em comunicado e vídeos divulgados nas redes sociais, a Calçados Guarani informou que decidiu não trabalhar mais com a Havaianas por tempo indeterminado, “devido à provocação da marca com a população conservadora, da qual fazemos parte”, disse a empresa nas redes sociais.

A promoção foi anunciada por volta das 11h. Poucos minutos depois, filas se formaram nas três lojas da rede. Relatos são de pessoas levando até 30 pares de uma vez.

Nas postagens promocionais, a loja destacou que a venda a R$ 1 seria válida “enquanto durasse o estoque” e reforçou que a decisão estava ligada à “provocação da marca com a população conservadora, da qual fazemos parte”. Após o esgotamento dos produtos, a empresa agradeceu aos clientes que participaram da ação e pediu desculpas àqueles que não conseguiram comprar.

A marca ainda aproveitou as publicações mais recentes para anunciar outras marcas de chinelo no portfólio da empresa, dando uma alfinetada nas Havaianas. “Comece 2026 com o pé direito! Trabalhamos com chinelos adultos e infantis de diversas marcas”, anunciou.