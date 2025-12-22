Assine
"chinelos de ferradura"

Onda de memes domina Redes após polêmica com propaganda da Havaianas

Usuários brincaram com a ideia de que, sem as Havaianas, a alternativa para os bolsonaristas seria usar ferradura no pé

Carlos Altman
Carlos Altman
Repórter
Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais
22/12/2025 17:30

Imagem gerada por IA de ferradura estilizada como chinelo
Imagem gerada por IA de ferradura estilizada como chinelo crédito: Reprodução X

A campanha publicitária da Havaianas estrelada pela atriz Fernanda Torres, que sugere "não entrar 2026 com o pé direito" mas sim "com os dois pés", gerou uma onda de memes nas redes sociais. A frase, interpretada por alguns como crítica política, levou a pedidos de boicote à marca e inspirou criações humorísticas centradas em ferraduras — usadas em cascos de burros e equinos — adaptadas com as tiras coloridas características dos chinelos Havaianas.

Os memes surgiram rapidamente após o lançamento do comercial e se espalharam por plataformas como X (antigo Twitter), Instagram, Threads e Reddit. Usuários brincaram com a ideia de que, sem as Havaianas, a alternativa seria usar ferradura no pé, transformando o símbolo em uma versão "customizada" da sandália.

Um exemplo clássico mostra uma ferradura tradicional editada com as tiras brancas e coloridas da Havaianas, acompanhada de legendas como "A Havaianas lançou a nova coleção pós-boicote" ou "Bolsonaristas agora vão de ferradura com tiras". Outra variação popular inclui imagens geradas por IA de ferraduras estilizadas como chinelos, com frases irônicas como "Se não quer pé direito, usa ferradura mesmo".

No Reddit, postagens no subreddit r/Twitter_Brasil exibiram montagens de ferraduras com as tiras icônicas, acumulando comentários sobre a criatividade das reações ao boicote. No Threads, usuários compartilharam variações semelhantes, com legendas destacando o absurdo da situação.

Esses memes destacam o tom satírico da polêmica, com muitos usuários ironizando que o boicote poderia levar a "chinelos de ferradura" como solução prática. A repercussão continua crescendo, transformando a controvérsia em combustível para humor online.

A marca Havaianas ainda não comentou oficialmente os memes ou a polêmica.

