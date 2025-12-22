Onda de memes domina Redes após polêmica com propaganda da Havaianas

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

A campanha publicitária da Havaianas estrelada pela atriz Fernanda Torres, que sugere "não entrar 2026 com o pé direito" mas sim "com os dois pés", gerou uma onda de memes nas redes sociais. A frase, interpretada por alguns como crítica política, levou a pedidos de boicote à marca e inspirou criações humorísticas centradas em ferraduras — usadas em cascos de burros e equinos — adaptadas com as tiras coloridas características dos chinelos Havaianas.

1.Mundo estranho dos bolsonaristas

A propaganda da havaiana teve um viés

político contra extrema direita



2.Mundo real

No vídeo, Fernanda Torres subverte a crença popular de que começar algo "com o pé direito" traz sorte. Ela diz: "Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026… pic.twitter.com/Bi1DALmXyD — NEWTON (@DEMOCRACIAPONTO) December 22, 2025

Os memes surgiram rapidamente após o lançamento do comercial e se espalharam por plataformas como X (antigo Twitter), Instagram, Threads e Reddit. Usuários brincaram com a ideia de que, sem as Havaianas, a alternativa seria usar ferradura no pé, transformando o símbolo em uma versão "customizada" da sandália.

7) Numa genial jogada de marketing para não perder os consumidores "patriotas", a Havaianas está lançando um novo modelo de chinelo em formato de ferradura, que irá dar um conforto perfeito para as patas do rebanho de gado da família Bolsonaro. pic.twitter.com/ftXbyp65Tn — NAND NEWS (@NandNewsBR) December 22, 2025

Um exemplo clássico mostra uma ferradura tradicional editada com as tiras brancas e coloridas da Havaianas, acompanhada de legendas como "A Havaianas lançou a nova coleção pós-boicote" ou "Bolsonaristas agora vão de ferradura com tiras". Outra variação popular inclui imagens geradas por IA de ferraduras estilizadas como chinelos, com frases irônicas como "Se não quer pé direito, usa ferradura mesmo".

Chinelo comunista // bolsonarista pic.twitter.com/AW0OBfJVnE — Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) December 22, 2025

No Reddit, postagens no subreddit r/Twitter_Brasil exibiram montagens de ferraduras com as tiras icônicas, acumulando comentários sobre a criatividade das reações ao boicote. No Threads, usuários compartilharam variações semelhantes, com legendas destacando o absurdo da situação.

Havaianas lança chinelo para o gado pic.twitter.com/8ZzsjWOYZA — Heber (@Heberobruto) December 22, 2025

Boicote

Esses memes destacam o tom satírico da polêmica, com muitos usuários ironizando que o boicote poderia levar a "chinelos de ferradura" como solução prática. A repercussão continua crescendo, transformando a controvérsia em combustível para humor online.

E se a Havaianas lançasse uma tornozeleira eletrônica só para o pé direito? pic.twitter.com/ISBniwm0uF — Pobre de Direita ???????? (@Pobre_d_Direita) December 22, 2025

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A marca Havaianas ainda não comentou oficialmente os memes ou a polêmica.