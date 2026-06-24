7 serviços que você não sabia que podia usar com a assinatura gov.br

A assinatura digital da plataforma Gov.br transformou a maneira como os brasileiros interagem com serviços públicos, indo muito além da tradicional declaração do Imposto de Renda. A ferramenta, que ultrapassou a marca de 500 milhões de usos em maio de 2026, funciona como uma identidade virtual com validade jurídica, permitindo resolver diversas pendências sem sair de casa, com segurança e agilidade.

Muitos cidadãos, no entanto, ainda desconhecem o alcance completo dessa funcionalidade. Desde a abertura de uma empresa até a assinatura Gov.br simplifica processos que antes exigiam deslocamento e reconhecimento de firma em cartório. A seguir, descubra sete serviços que você pode acessar com essa tecnologia.

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1. Abrir, alterar ou fechar uma empresa

Empreendedores podem usar a assinatura digital para realizar todos os processos burocráticos na Junta Comercial de seu estado. Isso inclui o registro de um novo CNPJ, a alteração de dados cadastrais ou até mesmo o encerramento de atividades empresariais de forma totalmente online.

2. Assinar contratos e documentos particulares

Contratos entre particulares, como os de locação de imóveis, compra e venda de veículos, procurações e outros documentos podem ser validados juridicamente com a assinatura Gov.br. A ferramenta garante a autenticidade e a integridade do documento, eliminando a necessidade de reconhecimento de firma em cartório.

3. Acessar dados de saúde no ConecteSUS

O acesso a informações de saúde, como o histórico de vacinação, exames e atendimentos realizados no Sistema Único de Saúde (SUS), é facilitado. O login com a conta Gov.br nos níveis Prata ou Ouro permite acessar e compartilhar com segurança esses dados sensíveis diretamente pelo aplicativo.

4. Realizar a prova de vida do INSS

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem realizar a prova de vida digitalmente. O procedimento é feito por meio do reconhecimento facial no aplicativo Meu INSS, validado com a segurança da conta Gov.br no nível Ouro.

5. Inscrever-se em programas do governo e vestibulares

Processos seletivos como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), além de diversos concursos públicos, utilizam a plataforma Gov.br para a inscrição. A conta serve para validar a identidade, o envio de documentos e confirmar a participação do candidato.

6. Transferir a titularidade de veículos

A Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV-e) pode ser assinada digitalmente pelo vendedor e comprador. O processo, disponível para veículos com documentação emitida a partir de janeiro de 2021, agiliza a comunicação da venda e a transferência no Detran.

7. Registrar um divórcio consensual

Casais que optam pelo divórcio consensual podem realizar o procedimento em cartórios de notas de forma online. A assinatura Gov.br é utilizada para validar a escritura pública, desde que não haja filhos menores ou incapazes envolvidos e a decisão seja mútua.

Para utilizar esses e outros serviços, basta que o cidadão tenha uma conta Gov.br nos níveis Prata ou Ouro. A elevação de nível é gratuita e pode ser feita no próprio aplicativo, por meio de validação biométrica ou com dados de contas bancárias credenciadas, garantindo o acesso a um universo de facilidades digitais.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.