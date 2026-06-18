Qual a diferença entre ciclone, furacão, tufão e tornado? Entenda

Você já se perguntou por que a mesma tempestade giratória gigante às vezes é chamada de ciclone, outras de furacão e ainda de tufão? A resposta é mais simples do que parece e depende basicamente de onde o fenômeno se forma. Na prática, os três nomes descrevem o mesmo evento meteorológico: uma imensa tempestade tropical que se desenvolve sobre águas quentes.

Esses sistemas são caracterizados por um centro de baixa pressão, em torno do qual ventos fortes e nuvens de chuva giram em alta velocidade. O que define o nome que a tempestade recebe é o oceano em que ela nasce. É uma convenção geográfica para facilitar a comunicação e os alertas em diferentes partes do mundo.

Leia Mais

Mesma tempestade, nomes diferentes

A regra é clara e ajuda a entender rapidamente a localização da ameaça. Entenda a divisão usada por meteorologistas:

Furacão: é o nome dado às tempestades que se formam no Oceano Atlântico Norte e na porção leste do Oceano Pacífico Norte. São os fenômenos que costumam atingir o Caribe, o Golfo do México e a costa leste dos Estados Unidos.

Tufão: ocorre quando a tempestade nasce na porção oeste do Oceano Pacífico Norte. Essa é a nomenclatura usada para os sistemas que afetam regiões como Japão, Filipinas, China e Taiwan.

Ciclone: este termo é usado para tempestades que se formam no Oceano Índico e no Oceano Pacífico Sul. Países como Índia, Austrália e a costa sudeste da África lidam com ciclones.

Além da localização, a intensidade dos ventos também é crucial. Para ser classificado como furacão, tufão ou ciclone, um sistema precisa ter ventos sustentados de pelo menos 119 quilômetros por hora. Abaixo disso, é considerado uma tempestade tropical ou depressão tropical.

E o tornado, onde entra na história?

Aqui a confusão acaba de vez: tornado é um fenômeno completamente diferente. Enquanto ciclones, furacões e tufões são tempestades gigantescas que se formam sobre os oceanos e podem durar dias, os tornados têm outra natureza.

Tornados são colunas de ar que giram de forma violenta e se estendem de uma nuvem de tempestade até o chão. Eles se formam majoritariamente sobre a terra, são muito menores em diâmetro e sua duração é curta, geralmente de alguns minutos a pouco mais de uma hora. Apesar do tamanho reduzido, a velocidade dos ventos de um tornado pode ser ainda mais destrutiva e concentrada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.