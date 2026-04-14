Supertufão no Pacífico assusta o Brasil e dispara nas buscas

A notícia sobre o super tufão Sinlaku, ativo no Oceano Pacífico em abril de 2026, tem gerado curiosidade e preocupação entre os brasileiros. No entanto, é fundamental esclarecer que não existe qualquer risco de este ou qualquer outro tufão formado no Pacífico atingir o território brasileiro. A geografia do nosso continente funciona como uma barreira de proteção natural.

Dados do Google Trends apontam que o fenômeno dominou as pesquisas nas últimas horas, mas com um detalhe preocupante: a maior parte das buscas tenta associar o evento a um perigo iminente para o país, com termos como "riscos para o brasil tufão" e "tufão vai atingir o brasil" no topo das tendências.

Segundo o Google Trends, o termo “supertufão” teve aumento de mais de 1.000% nas últimas horas, com termos como “el niño” sendo relacionados às buscas.

Barreiras geográficas intransponíveis

Para que um tufão do Pacífico chegasse ao Brasil, ele precisaria cruzar todo o continente sul-americano, incluindo a imponente Cordilheira dos Andes. Ciclones tropicais, como tufões e furacões, dependem da energia de águas oceânicas quentes para se manterem ativos e intensos. Ao encontrar terra firme, eles perdem rapidamente sua fonte de energia e se dissipam.

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Qual a diferença entre tufão e furacão?

Tufão, furacão e ciclone são, na essência, o mesmo fenômeno meteorológico. A diferença está apenas na nomenclatura, que varia conforme a região do planeta onde se formam:

Tufão : Oceano Pacífico Noroeste.

Furacão : Oceano Atlântico e Pacífico Nordeste.

Ciclone: Oceano Índico e Pacífico Sul.

O Brasil está localizado na bacia do Atlântico Sul, cujas condições — como temperatura da água e padrões de vento — são geralmente desfavoráveis à formação de furacões intensos, tornando eventos do tipo extremamente raros em nossa costa.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.