Furacão ou ciclone? Veja como essas grandes tempestades são classificadas no planeta

As grandes tempestades tropicais que ganham manchetes em todo o mundo costumam receber nomes diferentes. Isso gera dúvida sobre o que realmente acontece na atmosfera. Em muitas notícias, surgem termos como ciclone, furacão, tufão e tempestade tropical. Esses nomes dão a impressão de fenômenos distintos. Na prática, meteorologistas observam o mesmo tipo de sistema. Ele muda apenas de classificação e de nome conforme a região do planeta e a intensidade dos ventos.

Essas tempestades se formam sobre áreas extensas de oceano com água muito quente, geralmente acima de 26 °C. Elas dependem de uma combinação de calor, umidade e rotação da Terra. Quando se organizam, geram ventos muito fortes, chuvas volumosas e aumento do nível do mar. Dessa forma, causam prejuízos em áreas costeiras. A maneira de classificá-las, porém, ajuda os serviços meteorológicos a comunicar riscos. Além disso, orienta medidas de proteção para a população.

Furacão ou ciclone? Veja como essas grandes tempestades se classificam no planeta

A palavra-chave central nesse tema é ciclone tropical. Esse termo técnico designa grandes tempestades que se formam sobre oceanos quentes com um centro de baixa pressão bem definido. Quando o ciclone tropical atinge determinadas velocidades de vento sustentado, ele recebe outros nomes. Furacão ou tufão, por exemplo, variam de acordo com a região do globo. Em fases mais fracas, meteorologistas o classificam como depressão tropical ou tempestade tropical.

Em linhas gerais, a classificação considera dois critérios principais: localização geográfica e intensidade. A estrutura básica, contudo, permanece a mesma. Em todos os casos, o sistema exibe um centro de baixa pressão cercado por bandas de nuvens em rotação. Essas bandas liberam grandes quantidades de chuva. O uso de diferentes termos não indica fenômenos separados. Pelo contrário, facilita a comunicação regional entre centros meteorológicos, autoridades de defesa civil e meios de comunicação.

Furacão – depositphotos.com / momentumts80.gmail.com

Qual a diferença entre ciclone, furacão e tufão?

A diferença entre furacão, ciclone e tufão aparece, sobretudo, no mapa. No Atlântico Norte e no Pacífico Leste, quando um ciclone tropical alcança ventos sustentados de cerca de 119 km/h, ele passa a se chamar furacão. No Pacífico Oeste, especialmente na região da Ásia, um sistema com a mesma força recebe o nome de tufão. Já no Oceano Índico e em partes do Sul do Pacífico, meteorologistas usam, em geral, o termo ciclone tropical para tempestades intensas.

Antes de atingir a categoria de furacão ou tufão, o sistema atravessa etapas sucessivas. Quando os ventos ainda sopram mais fracos, a perturbação se classifica como depressão tropical. Em seguida, ao ganhar organização e força, transforma-se em tempestade tropical. Só depois de cruzar o limite de velocidade de vento estabelecido pelos centros meteorológicos ele recebe o grau máximo. Nesse estágio, especialistas aplicam uma escala própria para medir sua intensidade, como a Saffir-Simpson no Atlântico e no Pacífico Leste.

Ciclone tropical: termo genérico para o sistema organizado sobre oceanos quentes.

termo genérico para o sistema organizado sobre oceanos quentes. Furacão: ciclone tropical intenso no Atlântico e Pacífico Leste.

ciclone tropical intenso no Atlântico e Pacífico Leste. Tufão: ciclone tropical intenso no Pacífico Oeste.

ciclone tropical intenso no Pacífico Oeste. Ciclone severo: denominação comum no Índico e em partes do Hemisfério Sul.

Como essas tempestades se formam sobre oceanos quentes?

O processo de formação de um ciclone tropical começa com áreas de instabilidade atmosférica sobre o mar. A água quente fornece calor e umidade, que sobem para níveis mais altos da atmosfera. Esse ar úmido, ao se resfriar em altitude, condensa e forma nuvens. Durante a condensação, ele libera calor latente. Essa liberação de energia alimenta ainda mais a circulação de ar em torno do centro de baixa pressão.

Para que um furacão, tufão ou ciclone intenso se desenvolva, vários fatores precisam atuar juntos. Assim, o sistema requer:

Temperatura do mar elevada em uma grande área;

Atmosfera úmida em diferentes níveis;

Pouca variação de vento com a altura, ou seja, cisalhamento reduzido;

Alguma perturbação inicial, como uma onda tropical;

Distância razoável da linha do Equador, onde a força de Coriolis gera rotação suficiente.

Com essas condições, o ar passa a girar em torno do centro do sistema, formando uma espiral. Nos casos mais organizados, surge o chamado olho do furacão. Essa região de relativa calma permanece cercada por uma parede de nuvens, onde se concentram os ventos mais fortes e as chuvas mais intensas. Justamente por isso, satélites identificam o fenômeno com facilidade.

Quais são as principais características e impactos desses sistemas?

Furacões, tufões e ciclones intensos compartilham várias características marcantes. Entre elas, destacam-se ventos muito fortes, chuva volumosa em curto período e mudanças rápidas no estado do mar. A combinação desses fatores provoca diferentes tipos de impacto em áreas costeiras e continentais. Em muitos casos, os efeitos atingem regiões a centenas de quilômetros do ponto de entrada do sistema em terra.

Entre os efeitos mais observados, destacam-se:

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Ventos destrutivos: derrubam árvores, postes de energia e estruturas frágeis. Além disso, danificam telhados e provocam interrupções em serviços essenciais. Chuvas extremas: geram enchentes rápidas, transbordamento de rios e deslizamentos em áreas de encosta. Maré de tempestade: eleva o nível do mar pela ação combinada do vento e da baixa pressão, o que aumenta o risco de inundação costeira. Ondas altas: afetam a navegação, portos e estruturas litorâneas, inclusive em locais distantes do centro do ciclone.

Os impactos dependem da intensidade do sistema, da velocidade de deslocamento e das características da região atingida. Áreas com ocupação desordenada, drenagem deficiente ou pouca infraestrutura de proteção tendem a registrar mais danos materiais. Além disso, a população enfrenta maiores transtornos e riscos. Por isso, classificações como ciclone, furacão e tufão, aliadas a escalas de intensidade, funcionam como ferramentas essenciais. Elas orientam a preparação, fortalecem planos de emergência e reduzem riscos de desastres.