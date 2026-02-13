Vídeo: tornado atinge interior do Rio Grande do Sul

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Imagens do tornado de curta duração que foi registrado na cidade de Pelotas (RS) durante o temporal que atingiu a região na última quinta-feira (12/2) viralizaram nas redes sociais. O fenômeno foi observado por moradores e confirmado por autoridades locais.
O evento ocorreu durante a passagem de uma forte instabilidade climática que atingiu diversas regiões do Rio Grande do Sul. De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o tornado ocorreu por volta das 10h45, no bairro Fragata, durante a passagem de uma linha de tempestades.
O fenômeno teve curta duração, mas provocou danos localizados, como queda de galhos, postes e danos estruturais em uma oficina mecânica. Não houve registro de feridos.
Dados da estação do Instituto Nacional de Meteorologia indicaram rajadas de vento de até 75 km/h durante o temporal. Também foram registrados 40 milímetros de chuva em apenas 30 minutos, volume equivalente a cerca de 30% da média esperada para todo o mês na cidade.
Segundo meteorologistas, tornados são fenômenos atmosféricos de pequena escala, mas extremamente intensos. Eles costumam se formar a partir de tempestades severas e podem gerar ventos muito fortes, embora geralmente durem poucos minutos e causem danos localizados. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, os tornados podem se formar quando há forte contraste de temperatura entre o ar quente na superfície e o ar frio em altitude, especialmente durante tempestades intensas.
Já os ciclones são sistemas atmosféricos maiores, que podem afetar grandes áreas por vários dias. A rotação desses sistemas ocorre devido à força de Coriolis, resultado da rotação da Terra.
A Defesa Civil do Rio Grande do Sul reforçou a importância do monitoramento meteorológico e da emissão antecipada de alertas, especialmente para fenômenos de rápida formação, como tornados associados a linhas de instabilidade. Segundo o órgão, ao menos 13 municípios do Rio Grande do Sul registraram danos durante o temporal da última quinta-feira, com quedas de árvores, destelhamentos e alagamentos em diferentes regiões.
Furacões são tempestades poderosas que causam destruição, alagamentos e deslocamentos forçados. Seu impacto imprevisível gera medo coletivo e sensação de vulnerabilidade. Divulgação/NOAA
Furacões frequentemente causam destelhamentos, destruição de carros e imóveis, quedas de postes e árvores, apagões elétricos. Também provocam inundações, deslizamentos e prejuízos econômicos graves. Reprodução de vídeo G1
Embora pareçam sinônimos, furacão, tufão, ciclone, tornado, tormenta, temporal e tempestade têm diferenças em origem, intensidade e uso regional. Cada termo descreve fenômenos atmosféricos distintos, embora alguns sejam variações do mesmo tipo de sistema. Imagem de Welcome to All ! ? por Pixabay
Primeiro, há uma diferenciação simples de nomenclatura e regionalismo. Furacões, tufões e ciclones são fenômenos que recebem diferentes nomes conforme a região em que ocorrem. Reprodução de vídeo G1
O termo furacão, por exemplo, é usado para esses fenômenos no Oceano Atlântico e no nordeste do Pacífico. Em regiões do noroeste do Pacífico, os fenômenos recebem o nome de tufões. Por fim, no Pacífico Sul e no Oceano Índico, são conhecidos como ciclones. Divulgação NHC
Portanto, o ciclone é um termo geral para sistemas de baixa pressão com rotação; pode ser tropical (furacão/tufão) ou extratropical. Abrange eventos em várias regiões do mundo. NASA - Wikimédia Commons
Os ciclones se formam quando o ar quente e úmido do oceano sobe, criando uma área de baixa pressão que atrai o ar circundante, resultando na formação de nuvens de chuva. -freepik Wirestock
Para que isso ocorra, é necessário que a temperatura da água do mar esteja acima de 27°C, geralmente nas águas quentes próximas à Linha do Equador, entre 5° e 30° de latitude norte ou sul. NOAA/Domínio Público
As águas aquecidas, como as do Golfo do México, favorecem o fortalecimento dos furacões, impactando diretamente regiões como a Flórida. GrandEscogriffe/Domínio Público
Os tufões que se formam no noroeste do Oceano Pacífico podem ocorrer em qualquer época do ano, mas sendo mais comuns entre junho e novembro. NOAA - Mariners Weather Log - Wikimédia Commkons
Para ser considerado um tufão, os ventos da tempestade devem atingir pelo menos 119 km/h. Imagem de David Mark por Pixabay
A intensidade dos ventos também determina a categoria do tufão, sendo a categoria um a mais leve (119-153 km/h), enquanto a categoria cinco, a mais forte, possui ventos acima de 252 km/h. Mohd Nor Azmil Abdul Rahman - Flickr - Wikimédia Commons
Os tornados, por sua vez, costumam ser muito mais intensos do que furacões. Isso porque, enquanto furacões podem cobrir áreas vastas, como um estado, os tornados têm diâmetros que dificilmente ultrapassam algumas centenas de metros. Reprodução de vídeo redes sociais
Os ventos de ambos são igualmente potentes, girando em torno de um mesmo centro, mas a velocidade de um tornado é muito maior. Reprodução do site top10mais.org/top-10-piores-furacoes-de-todos-os-tempo
Segundo a NASA, os tornados se formam em condições específicas, geralmente a partir de fortes tempestades, em regiões com grandes mudanças de vento, como as planícies centrais dos EUA, principalmente na primavera e começo do verão. Imagem de Ekaterina por Pixabay
Tempestade se refere ao fenômeno com chuva, raios e trovões, podendo incluir vento forte e granizo. É o termo mais comum e abrangente para distúrbios climáticos. DerTobiSturmjagd pixabay
Temporal designa chuva forte e rápida, geralmente acompanhada de rajadas de vento, trovoadas e granizo. Dura pouco, mas causa transtornos. imagem gerada por i.a
Uma tormenta, por sua vez, é um termo mais amplo e genérico, usado para indicar tempestades fortes com ventos, chuvas ou trovoadas. Pode referir-se a qualquer tipo de perturbação atmosférica intensa. Daniel Lerman Unsplash