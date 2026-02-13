Vídeo: tornado atinge interior do Rio Grande do Sul

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Imagens do tornado de curta duração que foi registrado na cidade de Pelotas (RS) durante o temporal que atingiu a região na última quinta-feira (12/2) viralizaram nas redes sociais. O fenômeno foi observado por moradores e confirmado por autoridades locais.

O evento ocorreu durante a passagem de uma forte instabilidade climática que atingiu diversas regiões do Rio Grande do Sul. De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o tornado ocorreu por volta das 10h45, no bairro Fragata, durante a passagem de uma linha de tempestades.

O fenômeno teve curta duração, mas provocou danos localizados, como queda de galhos, postes e danos estruturais em uma oficina mecânica. Não houve registro de feridos.

Dados da estação do Instituto Nacional de Meteorologia indicaram rajadas de vento de até 75 km/h durante o temporal. Também foram registrados 40 milímetros de chuva em apenas 30 minutos, volume equivalente a cerca de 30% da média esperada para todo o mês na cidade.

Segundo meteorologistas, tornados são fenômenos atmosféricos de pequena escala, mas extremamente intensos. Eles costumam se formar a partir de tempestades severas e podem gerar ventos muito fortes, embora geralmente durem poucos minutos e causem danos localizados. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, os tornados podem se formar quando há forte contraste de temperatura entre o ar quente na superfície e o ar frio em altitude, especialmente durante tempestades intensas.

Já os ciclones são sistemas atmosféricos maiores, que podem afetar grandes áreas por vários dias. A rotação desses sistemas ocorre devido à força de Coriolis, resultado da rotação da Terra.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul reforçou a importância do monitoramento meteorológico e da emissão antecipada de alertas, especialmente para fenômenos de rápida formação, como tornados associados a linhas de instabilidade. Segundo o órgão, ao menos 13 municípios do Rio Grande do Sul registraram danos durante o temporal da última quinta-feira, com quedas de árvores, destelhamentos e alagamentos em diferentes regiões.

