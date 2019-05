Tornado deixa feridos, danos e quase cinco milhões sem energia elétrica nos EUA

(foto: Matthew Hatcher / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Um tornado que atingiu o centro do estado de, nordeste dos Estados Unidos, deixou vários, danos e provocou uma série de cortes de energia elétrica, enquanto os socorristas procuravam pessoas presas entre os escombros.

O tornado atingiu na segunda-feira à noite a cidade de Dayton, onde destruiue derrubou. Nenhuma morte foi anunciada até o momento.

O fenômeno deixou quase cinco milhões de pessoas sem acesso à energia elétrica. Além disso, áreas do estado de Ohio enfrentam a possibilidade de inundações.

Os funcionários dos serviços de emergência cortaram as linhas de gás para tentar alcançar os moradores presos entre os escombros, informou o condado de Montgomery.

O número exato de feridos não foi determinado.

Este é o terceiro tornado que afeta os Estados Unidos em uma semana.

Duas pessoas morreram e 29 foram hospitalizadas em Oklahoma no fim de semana. Na quarta-feira passada, um tornado com ventos de mais de 260 km/h deixou três mortos no Missouri.