Duas pessoas morrem nos EUA após tornado atingir Oklahoma

Um provável tornado matou ao menos duas pessoas após destruir um motel e causar danos significativos na área de Oklahoma City, no Estado de Oklahoma (EUA), de acordo com oficiais. O prefeito de El Reno, Matt White, disse durante entrevista coletiva que "houve duas fatalidades", acrescentando que oficiais estão trabalhando para avisar aos familiares. White disse que operações de buscas e resgate continuam.



"Nós vivemos um evento traumático", disse White. Ele afirmou que diversas pessoas foram transportadas para hospitais em Oklahoma City, mas não deu o número exato. "Estamos fazendo buscas e operações neste momento", declarou.



Na última semana, já houve tornados, fortes chuvas e enchentes no sul das Grandes Planícies e no Meio-Oeste dos EUA.