Minha rua está alagando com a chuva: o que fazer para proteger a casa?

Com os alertas de chuva intensa se espalhando pelo país, em um cenário atípico para o mês de junho em diversas regiões, a preocupação com alagamentos aumenta. Ver a água subindo na rua é um sinal de que é preciso agir rápido para proteger sua casa e sua família. Medidas simples, tomadas no momento certo, podem evitar grandes prejuízos e garantir a segurança de todos.

O primeiro passo é manter a calma e focar em ações preventivas. Mesmo que a água ainda não tenha chegado à sua porta, o tempo é crucial. Organizar os próximos passos pode fazer toda a diferença para minimizar os danos materiais e, principalmente, para manter todos em segurança.

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Antes da água subir

Quando a rua começa a encher, mas a inundação ainda não atingiu sua propriedade, algumas ações imediatas são fundamentais. A prioridade é reduzir os riscos elétricos e proteger seus bens mais importantes.

Desligue a energia: vá até o quadro de luz e desligue a chave geral para evitar curtos-circuitos e choques elétricos.

Eleve tudo o que for possível: coloque móveis, eletrodomésticos, documentos e objetos de valor sobre prateleiras altas ou em um andar superior, se houver.

Crie barreiras: use sacos de areia, toalhas enroladas ou até mesmo sacos de lixo cheios de terra para vedar portas e outras entradas de água.

Feche os registros: feche os registros de água e gás para prevenir contaminação e vazamentos.

Durante o alagamento

Se a água invadir a casa, a segurança pessoal se torna a única prioridade. Evite o contato com a água da enchente, que pode estar contaminada com esgoto e resíduos, além de esconder buracos e objetos cortantes.

Procure um lugar alto: suba para o andar de cima ou, em último caso, para cima de móveis altos e resistentes.

Não ande na inundação: a força da correnteza pode derrubar uma pessoa e há risco de doenças como leptospirose.

Mantenha-se informado: use um rádio a pilhas ou o celular (se ainda tiver bateria) para acompanhar as orientações da Defesa Civil. Em caso de emergência, ligue 199.

Após a água baixar

Quando o nível da água recuar, o trabalho de recuperação começa. Antes de retornar, aguarde a liberação das autoridades. É preciso ter cuidado com a estrutura do imóvel e com a limpeza do local.

Avalie a estrutura: verifique se há rachaduras ou danos estruturais na casa antes de entrar. Na dúvida, chame a Defesa Civil.

Registre os danos: fotografe e filme todos os estragos em móveis, eletrodomésticos e na estrutura do imóvel. Isso será útil para acionar seguros.

Limpe e desinfete: use luvas e botas de borracha para limpar tudo. Lave paredes, pisos e objetos com água e sabão e, depois, desinfete com água sanitária.

Descarte alimentos: jogue fora todos os alimentos e medicamentos que tiveram contato com a água da enchente, mesmo que estejam embalados.

Atenção à saúde: após o contato com a água da enchente, fique atento a sintomas como febre, dores de cabeça e no corpo. Procure um posto de saúde para avaliação, pois há risco de contrair doenças como a leptospirose. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.