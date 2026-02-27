Chuva forte? Saiba como proteger sua casa de alagamentos

Com os alertas de chuva forte emitidos pela Defesa Civil para grande parte dos estados brasileiros, muitos moradores buscam formas de proteger suas casas. Pequenas atitudes e a verificação de itens simples podem evitar grandes prejuízos com alagamentos, garantindo a segurança do imóvel e da família durante os temporais que atingem a cidade.

A força da água pode encontrar vulnerabilidades na estrutura que passam despercebidas no dia a dia, por isso, a manutenção preventiva é necessária. Para ajudar nessa tarefa, separamos cinco pontos de atenção que fazem toda a diferença e podem ser verificados rapidamente antes que a tempestade comece.

Como proteger sua casa de alagamentos

1. Limpeza de calhas e rufos: as calhas são essenciais para coletar a água da chuva do telhado e direcioná-la para longe da estrutura da casa. O acúmulo de folhas, galhos e outras sujeiras causa entupimentos, fazendo com que a água transborde e se infiltre pelas paredes, lajes e forros.

2. Desobstrução de ralos e grelhas: ralos em quintais, varandas e garagens são a principal via de escoamento da água no nível do solo. Quando obstruídos, formam poças que podem facilmente invadir os cômodos. É fundamental garantir que estejam sempre limpos, realizando a verificação periodicamente, em especial antes da temporada de chuvas. Modelos de ralos inteligentes, que fecham automaticamente, também ajudam a evitar o retorno de água da rua.

3. Verificação de portas e janelas: a pressão da água durante uma enchente pode forçar a entrada por pequenas frestas em portas e janelas que dão para a rua ou áreas externas. Verifique o estado das vedações de silicone e borrachas. Se estiverem ressecadas ou danificadas, a troca é um investimento baixo que previne infiltrações.

4. Atenção ao caimento do terreno: o ideal é que o piso de áreas externas, como quintais e corredores, tenha um leve declive. Essa inclinação deve direcionar a água para a rua ou para os sistemas de escoamento, e nunca em direção às paredes da casa. Em alguns casos, pequenas barreiras ou canaletas podem corrigir problemas de fluxo.

5. Instalação de válvulas de retenção: também conhecidas como válvulas anti-retorno, esses dispositivos são instalados na saída da tubulação de esgoto. Elas impedem que a água da rede pública, quando sobrecarregada pela chuva, retorne para dentro do imóvel através de vasos sanitários e ralos de piso, uma causa comum de alagamentos internos. A instalação geralmente requer um profissional qualificado para garantir o funcionamento correto.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria