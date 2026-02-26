Sua casa está segura? 7 dicas para proteger seu imóvel contra enchentes

Diante das fortes chuvas que afetam Juiz de Fora e outras regiões de Minas Gerais, garantir a segurança do seu imóvel se torna uma prioridade. Em um momento de tanta preocupação, a boa notícia é que atitudes preventivas e cuidados simples de manutenção podem reduzir drasticamente os riscos de prejuízos causados por alagamentos e infiltrações.

Pequenas ações, muitas vezes adiadas na rotina, fazem toda a diferença quando o volume de água aumenta. Realizar uma vistoria completa e fazer ajustes pontuais são os primeiros passos para evitar que a chuva se transforme em um grande problema dentro de casa. O objetivo é criar barreiras e garantir que a água siga seu fluxo para longe da estrutura da residência.

Como aumentar a segurança do seu imóvel

Adotar uma rotina de cuidados é a forma mais eficaz de proteção. Confira sete medidas práticas que você pode tomar para proteger seu lar contra os efeitos das enchentes:

Limpeza de calhas e ralos: folhas, galhos e outras sujeiras podem bloquear a passagem da água, causando transbordamento no telhado e infiltrações nas paredes. Mantenha calhas, grelhas e ralos sempre limpos, principalmente nos períodos chuvosos. Verificação do telhado: telhas quebradas, deslocadas ou mal encaixadas são portas de entrada para a água. Faça uma inspeção visual regularmente para identificar e corrigir qualquer problema antes que uma goteira apareça. Vedação de portas e janelas: verifique se a vedação de portas e janelas está em bom estado. Vedações desgastadas permitem a entrada de água mesmo em chuvas moderadas. Substituir borrachas e aplicar silicone pode resolver o problema. Cuidados com o quintal e o jardim: certifique-se de que o terreno ao redor da casa tenha um leve caimento para a rua, direcionando o fluxo da água para longe da fundação. Evite o acúmulo de objetos que possam obstruir os sistemas de drenagem. Eleve móveis e eletrônicos: em áreas com histórico de alagamentos, mantenha móveis, eletrodomésticos e outros itens de valor em locais mais altos ou sobre bases elevadas. Essa medida simples pode salvar seus bens de uma perda total. Proteja documentos importantes: guarde certidões, contratos e outros documentos essenciais em pastas plásticas vedadas e em locais altos. Ter cópias digitais salvas na nuvem também é uma excelente precaução. Crie barreiras de contenção: para residências em áreas de alto risco, o uso de barreiras temporárias, como comportas ou sacos de areia, pode ser necessário. Posicione-os nas entradas de portas, garagens e outros pontos vulneráveis antes da chegada da chuva forte.

Além dessas medidas preventivas, é fundamental ficar atento aos alertas e seguir as orientações da Defesa Civil (telefone 199) e do Corpo de Bombeiros (193) da sua cidade. A segurança de sua família deve ser sempre a maior prioridade.

