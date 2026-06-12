Como o dinheiro da saúde é fiscalizado? Entenda o caminho da verba

Operações policiais que investigam desvios de recursos na saúde levantam uma dúvida comum: quem fiscaliza o dinheiro público destinado ao setor? A resposta está em um sistema de controle com múltiplas camadas, projetado para que diferentes órgãos e até mesmo os cidadãos possam acompanhar o caminho da verba.

O dinheiro que financia o Sistema Único de Saúde (SUS) vem de impostos arrecadados pela União, estados e municípios. Cada um desses governos tem a responsabilidade de gerir sua parte. A fiscalização não é feita por uma única entidade, mas por um conjunto de mecanismos que atuam de forma independente e complementar para garantir o bom uso dos recursos.

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Os principais órgãos de fiscalização

A primeira camada de vigilância é o chamado controle interno. Ele é realizado pela própria administração pública. Secretarias de saúde e ministérios, por exemplo, possuem setores dedicados a auditar e monitorar a execução de seus próprios orçamentos, verificando se os gastos estão de acordo com a lei e com as metas estabelecidas.

Em seguida, atua o controle externo, exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio dos Tribunais de Contas. O Tribunal de Contas da União (TCU) analisa as contas do governo federal, enquanto os Tribunais de Contas dos Estados (TCEs) e os dos Municípios (TCMs), que existem em poucas cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, fiscalizam os governos locais. Eles avaliam a legalidade dos gastos e a eficiência das políticas públicas.

Quando esses órgãos encontram irregularidades, como superfaturamento em contratos ou desvio de finalidade, eles elaboram relatórios que podem levar à punição dos gestores responsáveis, à devolução do dinheiro aos cofres públicos e ao início de investigações criminais.

O papel do cidadão na vigilância

Além do controle institucional, existe o controle social, que é a participação da sociedade na fiscalização. A principal ferramenta para isso são os Portais da Transparência, sites obrigatórios onde os governos devem divulgar todas as suas receitas e despesas de forma detalhada e acessível.

Qualquer pessoa pode acessar esses portais para saber quanto foi gasto em um hospital, na compra de medicamentos ou na contratação de serviços. Outra forma de participação ocorre por meio dos Conselhos de Saúde, que reúnem representantes de usuários, trabalhadores da saúde e gestores para debater e aprovar as políticas do setor em cada cidade, estado ou na União.

Ao identificar um problema, o cidadão pode fazer uma denúncia ao Ministério Público ou aos próprios Tribunais de Contas, contribuindo diretamente para o combate à corrupção e ao desperdício de dinheiro na saúde.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.