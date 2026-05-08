Por dentro da CGU: como funciona o órgão que fiscaliza o governo

Você certamente já ouviu falar da CGU em notícias sobre o combate à corrupção, mas sabe exatamente o que o órgão faz? A Controladoria-Geral da União atua como o principal fiscal interno do Governo Federal. Sua missão é garantir que o dinheiro público seja usado de forma correta, eficiente e transparente, além de prevenir e investigar desvios.

Vinculada diretamente à Presidência da República, a CGU tem status de ministério. O órgão é responsável por supervisionar as contas e a gestão dos recursos federais em todos os ministérios e entidades do Poder Executivo. Essa vigilância ajuda a identificar falhas, fraudes e irregularidades antes que causem grandes prejuízos aos cofres públicos.

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O que a CGU faz na prática?

O trabalho da Controladoria-Geral da União é amplo e se divide em frentes complementares. Uma das mais conhecidas é a auditoria, que verifica a legalidade e a eficiência dos gastos do governo, desde pequenas despesas até grandes projetos de infraestrutura. Se uma obra pública está atrasada ou com suspeita de superfaturamento, por exemplo, a CGU pode abrir uma investigação.

As principais atividades do órgão incluem:

Fiscalização de recursos: analisar como os recursos federais são aplicados por estados e municípios, além de fiscalizar contratos e convênios.

Combate à corrupção: investigar servidores públicos e empresas envolvidas em atos ilícitos. A CGU pode aplicar sanções administrativas e negociar acordos de leniência com empresas que colaboram com as investigações.

Promoção da transparência: gerenciar o Portal da Transparência, que permite a qualquer cidadão consultar informações sobre os gastos do governo.

Ouvidoria: funcionar como um canal central para que a população possa fazer denúncias, reclamações e sugestões sobre os serviços públicos federais.

Quem comanda a CGU?

O chefe da Controladoria-Geral da União ocupa o cargo de ministro de Estado do Controle e da Transparência. Ele é nomeado diretamente pelo presidente da República e tem a responsabilidade de liderar as ações de fiscalização e as políticas de combate à corrupção em todo o governo.

Por sua atuação estratégica, a CGU desempenha um papel fundamental no sistema de controle do Estado. Suas auditorias e relatórios servem como base para a atuação de outras instituições, como o Tribunal de Contas da União (TCU) e o Ministério Público, fortalecendo a rede de fiscalização sobre o uso do dinheiro do contribuinte.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.