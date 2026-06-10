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Como o TCU fiscaliza as contas do Governo; entenda o passo a passo

Entenda o passo a passo da fiscalização e quais ferramentas são usadas para auditar os gastos

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
10/06/2026 08:17

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Como o TCU fiscaliza as contas do Governo; entenda o passo a passo
Sede do Tribunal de Contas da União (TCU), órgão que fiscaliza as contas públicas e auxilia o Congresso Nacional em sua análise. crédito: TCU/ Divulgação oficial

A análise das contas públicas pelos órgãos de controle costuma trazer à tona discussões sobre transparência, responsabilidade fiscal e a correta aplicação dos recursos públicos. Esse processo envolve a verificação detalhada de receitas, despesas, investimentos e operações financeiras realizadas pelo governo, com o objetivo de garantir o cumprimento das normas legais e a boa gestão do dinheiro dos contribuintes. Trata-se de um trabalho técnico e contínuo, fundamental para fortalecer a fiscalização e a confiança da sociedade nas instituições públicas.

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Anualmente, o presidente da República tem a obrigação de apresentar suas contas ao Congresso Nacional. O TCU atua como um órgão auxiliar do Legislativo, emitindo um parecer técnico que recomenda a aprovação, a aprovação com ressalvas ou a rejeição dessas contas. Essa análise é o principal pilar de controle externo das finanças do governo.

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Desde 2000, o TCU tem recomendado a aprovação das contas presidenciais com ressalvas. O último presidente que obteve aprovação sem restrições foi Fernando Henrique Cardoso, em 1999.

O passo a passo da fiscalização

O trabalho começa muito antes de as contas anuais serem fechadas. Equipes de auditores do TCU monitoram continuamente a execução orçamentária por meio de sistemas integrados, como o Siafi (Sistema Integrado de Administração Financeira). Qualquer indício de irregularidade já pode ser mapeado nesta etapa.

Com as contas anuais entregues, o processo formal segue as seguintes fases:

  • Análise técnica: auditores se debruçam sobre os relatórios, balanços e documentos enviados pelo governo. Eles verificam se os gastos seguiram as leis, se as metas fiscais foram cumpridas e se não houve operações que mascarem a real situação financeira do país.

  • Relatório preliminar: nesta etapa, as equipes do tribunal consolidam todos os achados, apontando possíveis irregularidades, distorções e inconformidades. É aqui que uma 'manobra' seria formalizada.

  • Direito de defesa: o governo é notificado sobre os apontamentos e tem um prazo para apresentar suas justificativas e contestações. Essa é a fase do contraditório, essencial para o processo.

  • Voto do relator: um ministro do TCU é designado para ser o relator do caso. Ele analisa o relatório técnico e a defesa do governo para formar sua convicção e elaborar um voto.

  • Julgamento em plenário: o voto do relator é apresentado e debatido por todos os ministros do tribunal em uma sessão pública. A decisão é tomada por maioria dos ministros presentes.

Qual o peso da decisão do TCU?

O parecer final do TCU, seja pela aprovação ou rejeição, é encaminhado ao Congresso Nacional. Embora a decisão final seja dos parlamentares, o relatório do tribunal tem um enorme peso técnico e político. Uma recomendação de rejeição pode gerar uma grave crise para o governo e servir como base para a abertura de processos de responsabilidade contra o presidente da República.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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