Como denunciar fraudes no SUS em Minas Gerais; veja o passo a passo
Saiba quais são os canais oficiais para registrar queixas sobre desvio de dinheiro ou má prática médica e como acompanhar sua denúncia com segurança
Uma operação do Ministério Público contra médicos suspeitos de fraudar o Sistema Único de Saúde (SUS) na Zona da Mata mineira acendeu um alerta sobre a importância da fiscalização cidadã. A investigação apura desvios de dinheiro público, manipulação de plantões e até a ocultação de erros médicos, reforçando a necessidade de a população conhecer os canais corretos para denunciar irregularidades.
Qualquer cidadão que presenciar ou suspeitar de má prática, desvio de recursos, cobrança indevida por serviços ou qualquer outra fraude no SUS pode e deve registrar uma queixa. Em Minas Gerais, existem canais oficiais e seguros para garantir que a denúncia seja investigada de forma adequada pelas autoridades competentes.
Principais canais para denunciar
Os registros podem ser feitos de forma online, por telefone ou presencialmente. Os principais órgãos responsáveis por receber e apurar as denúncias sobre o sistema de saúde no estado são:
Ouvidoria-Geral do Estado (OGE-MG): é o canal central para receber manifestações dos cidadãos sobre os serviços públicos estaduais, incluindo a saúde. As queixas podem ser feitas pelo portal oficial (www.ouvidoriageral.mg.gov.br), pelo aplicativo MG App ou pelo telefone 162, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.
Ministério Público de Minas Gerais (MPMG): por ser o órgão fiscalizador da lei, o MPMG possui uma ouvidoria própria para receber denúncias que podem levar à abertura de investigações, como a que ocorre atualmente. O registro pode ser feito diretamente no portal do órgão.
Disque Saúde 136: este é um serviço do Ministério da Saúde que funciona em todo o Brasil. As ligações são gratuitas e o atendimento da ouvidoria para denúncias funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 18h. As denúncias recebidas são encaminhadas para os órgãos de fiscalização responsáveis em cada estado ou município.
Como fazer a denúncia corretamente
Para que a apuração seja mais eficiente, é fundamental fornecer o máximo de informações possível. Ao registrar sua queixa, tente incluir detalhes precisos que ajudem a identificar o problema com clareza. A maioria dos canais permite o envio de documentos, fotos ou vídeos que possam servir como prova.
Informações que fortalecem a denúncia incluem:
Descrição detalhada do fato ocorrido;
Nome do hospital, clínica ou unidade de saúde;
Data e hora aproximada do acontecimento;
Nome dos profissionais envolvidos, se possível;
Nome de outras pessoas que testemunharam o fato.
É possível realizar a denúncia de forma anônima na maioria dos canais. No entanto, ao se identificar, o cidadão pode acompanhar o andamento da apuração. Após o registro, é gerado um número de protocolo. Com ele, é possível consultar o status da denúncia nos portais oficiais e verificar quais providências foram tomadas.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.