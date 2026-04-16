Como denunciar mau uso de dinheiro público na sua cidade?

Todo cidadão pode e deve fiscalizar a aplicação dos recursos públicos em sua cidade. A denúncia de irregularidades, como obras superfaturadas, desvio de verbas ou serviços de má qualidade, é uma ferramenta poderosa para combater a corrupção e garantir que o dinheiro dos impostos seja usado corretamente. O processo é mais simples do que parece e pode ser feito de forma segura. Embora seja possível registrar uma denúncia de forma anônima, a identificação é necessária para receber uma resposta e acompanhar o andamento do processo.

O primeiro passo é reunir o máximo de informações e provas possíveis sobre a suspeita. Isso inclui fotos, vídeos, documentos, números de contratos, nomes de empresas e servidores envolvidos, além de datas e locais exatos. Quanto mais detalhada e bem documentada for a denúncia, maiores as chances de uma investigação eficaz.

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Com as informações em mãos, o próximo passo é escolher o canal correto para registrar a queixa. Existem diferentes órgãos que recebem esse tipo de manifestação, cada um com uma área de atuação específica.

Onde denunciar irregularidades

O caminho mais direto costuma ser a ouvidoria do próprio município. Todas as prefeituras e câmaras de vereadores são obrigadas por lei a manter um canal de comunicação com o cidadão, que pode ser online, por telefone ou presencial. Outra ferramenta importante é a plataforma Fala.BR, da Controladoria-Geral da União (CGU), que funciona como o sistema de ouvidoria do Poder Executivo Federal. Estados e municípios também podem aderir voluntariamente à plataforma, mas a integração não é universal. O acesso, geralmente feito com a conta gov.br, unifica o registro de denúncias para os órgãos participantes.

Outra opção são os Tribunais de Contas. O Tribunal de Contas do Estado (TCE) fiscaliza as contas das prefeituras, enquanto o Tribunal de Contas da União (TCU) audita recursos federais repassados aos municípios. Ambos possuem canais de ouvidoria para receber denúncias de cidadãos.

Se a suspeita envolver crimes como fraude em licitações, desvio de verbas ou corrupção de agentes públicos, o Ministério Público (MP) é o órgão mais indicado. A denúncia pode ser registrada diretamente em uma promotoria de justiça da sua cidade ou pelos canais online do MP estadual ou federal.

Como acompanhar o processo

Ao registrar uma denúncia identificada, você receberá um número de protocolo. Guarde esse código, pois ele é essencial para acompanhar o andamento da apuração. A maioria dos portais de ouvidoria permite consultar o status do processo de forma online e sigilosa. Os órgãos geralmente têm um prazo de até 30 dias para apresentar uma resposta. A fiscalização é um direito e um dever cívico que fortalece a democracia e melhora a qualidade dos serviços públicos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.