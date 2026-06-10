5 dicas essenciais para proteger sua vida pessoal nas redes sociais
A exposição online pode trazer riscos; conheça algumas dicas de como configurar a privacidade e identificar perigos para proteger sua segurança
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A exposição excessiva de informações pessoais nas redes sociais pode se transformar em um mapa para criminosos, facilitando ações maliciosas. Proteger a rotina e os dados pessoais tornou-se uma medida essencial para evitar que o mundo virtual abra portas para ameaças reais.
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A exposição excessiva de dados, mesmo que pareçam inofensivos, cria vulnerabilidades. Detalhes sobre onde você mora, trabalha ou os locais que costuma frequentar podem ser usados para traçar perfis e planejar ações maliciosas. Pequenos ajustes nas configurações e nos hábitos de postagem reduzem significativamente esses riscos.
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Como reforçar sua segurança online
1. Revise as configurações de privacidade: o primeiro passo é limitar quem pode ver suas publicações. Em redes como Instagram e Facebook, configure seu perfil para "privado" ou crie listas de "amigos próximos" para compartilhar conteúdos mais sensíveis. Verifique também quem pode marcar você em fotos e encontrar seu perfil por meio de e-mail ou telefone.
2. Cuidado com a localização em tempo real: evite fazer "check-ins" ou postar fotos e vídeos do local onde você está no exato momento, especialmente de casa ou do trabalho. Uma boa prática é compartilhar as imagens horas depois ou quando já tiver saído do lugar. Lembre-se também de desativar o serviço de geolocalização da câmera do seu celular.
3. Analise o fundo das suas fotos: antes de publicar uma imagem, observe o que aparece ao fundo. Placas de rua, fachadas de prédios conhecidos ou até mesmo a placa de um carro podem entregar sua localização exata ou de pessoas próximas. Muitas vezes, esses detalhes passam despercebidos pelo usuário, mas não por quem está mal-intencionado.
4. Limite dados pessoais no perfil: informações como seu endereço completo, número de telefone, local de trabalho ou a escola dos seus filhos não devem constar na sua biografia ou em posts públicos. Quanto menos dados um estranho tiver sobre sua vida, mais difícil será encontrá-lo fora do ambiente digital.
5. Pense duas vezes antes de postar stories: as publicações que somem em 24 horas podem parecer seguras, mas revelam seus hábitos diários. O trajeto para o trabalho, a academia que frequenta ou o café preferido formam um padrão de comportamento fácil de ser rastreado por quem observa com atenção.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.