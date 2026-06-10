Assine
overlay
Início Trends
Tecnologia

5 dicas essenciais para proteger sua vida pessoal nas redes sociais

A exposição online pode trazer riscos; conheça algumas dicas de como configurar a privacidade e identificar perigos para proteger sua segurança

Publicidade
Carregando...
RF
Raissa Ferri
RF
Raissa Ferri
Repórter
10/06/2026 08:55

compartilhe

SIGA
×
5 dicas essenciais para proteger sua vida pessoal nas redes sociais
Aplicativos de redes sociais expõem usuários a riscos cibernéticos; ajustar configurações de privacidade é essencial para evitar ameaças. crédito: Unsplash/ Panos Sakalakis

A exposição excessiva de informações pessoais nas redes sociais pode se transformar em um mapa para criminosos, facilitando ações maliciosas. Proteger a rotina e os dados pessoais tornou-se uma medida essencial para evitar que o mundo virtual abra portas para ameaças reais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A exposição excessiva de dados, mesmo que pareçam inofensivos, cria vulnerabilidades. Detalhes sobre onde você mora, trabalha ou os locais que costuma frequentar podem ser usados para traçar perfis e planejar ações maliciosas. Pequenos ajustes nas configurações e nos hábitos de postagem reduzem significativamente esses riscos.

Leia Mais

Como reforçar sua segurança online

1. Revise as configurações de privacidade: o primeiro passo é limitar quem pode ver suas publicações. Em redes como Instagram e Facebook, configure seu perfil para "privado" ou crie listas de "amigos próximos" para compartilhar conteúdos mais sensíveis. Verifique também quem pode marcar você em fotos e encontrar seu perfil por meio de e-mail ou telefone.

2. Cuidado com a localização em tempo real: evite fazer "check-ins" ou postar fotos e vídeos do local onde você está no exato momento, especialmente de casa ou do trabalho. Uma boa prática é compartilhar as imagens horas depois ou quando já tiver saído do lugar. Lembre-se também de desativar o serviço de geolocalização da câmera do seu celular.

3. Analise o fundo das suas fotos: antes de publicar uma imagem, observe o que aparece ao fundo. Placas de rua, fachadas de prédios conhecidos ou até mesmo a placa de um carro podem entregar sua localização exata ou de pessoas próximas. Muitas vezes, esses detalhes passam despercebidos pelo usuário, mas não por quem está mal-intencionado.

4. Limite dados pessoais no perfil: informações como seu endereço completo, número de telefone, local de trabalho ou a escola dos seus filhos não devem constar na sua biografia ou em posts públicos. Quanto menos dados um estranho tiver sobre sua vida, mais difícil será encontrá-lo fora do ambiente digital.

5. Pense duas vezes antes de postar stories: as publicações que somem em 24 horas podem parecer seguras, mas revelam seus hábitos diários. O trajeto para o trabalho, a academia que frequenta ou o café preferido formam um padrão de comportamento fácil de ser rastreado por quem observa com atenção.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay