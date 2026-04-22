Seu celular é seguro? Dicas para proteger suas conversas e dados

Seu smartphone guarda conversas, fotos, senhas de banco e informações confidenciais e mesmo com criptografia, os aparelhos continuam vulneráveis. Proteger seus dados exige mais do que apenas confiar nos aplicativos: é preciso adotar uma rotina de segurança digital.

A primeira linha de defesa é a tela de bloqueio. Esqueça os padrões simples, como desenhos de letras ou sequências numéricas óbvias. Opte por senhas alfanuméricas complexas, combinando letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos. A biometria, seja por impressão digital ou reconhecimento facial, adiciona uma camada extra de proteção, dificultando o acesso indevido.

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A criptografia de ponta a ponta, presente em aplicativos como WhatsApp e Signal, protege as mensagens durante o envio. No entanto, ela não impede que alguém com acesso físico ou remoto ao seu aparelho leia todo o seu histórico. O risco aumenta quando backups de conversas são salvos na nuvem sem uma senha de proteção adicional — um recurso opcional em apps como o WhatsApp —, deixando os dados expostos caso sua conta do Google ou Apple seja comprometida.

Como reforçar a segurança do seu celular

Adotar algumas práticas simples pode fazer uma grande diferença na proteção de suas informações pessoais. O segredo é criar barreiras que dificultem a ação de invasores, seja em um caso de roubo do aparelho ou em um ataque virtual. Confira algumas dicas essenciais:

Ative a verificação em duas etapas: essa função adiciona uma segunda camada de segurança em aplicativos e contas de e-mail. Mesmo que alguém descubra sua senha, não conseguirá o acesso sem um código enviado para outro dispositivo seu.

Revise as permissões dos aplicativos: muitos aplicativos pedem acesso ao microfone, câmera, contatos e localização sem necessidade. Verifique as configurações de privacidade do seu celular e desative as permissões que não são essenciais para o funcionamento do app.

Cuidado com redes Wi-Fi públicas: evite acessar aplicativos de banco ou fazer compras online conectado a redes abertas em cafés, aeroportos e shoppings. Essas conexões são menos seguras e podem ser monitoradas por terceiros.

Mantenha o sistema operacional e os aplicativos atualizados: as atualizações corrigem falhas de segurança que podem ser exploradas por criminosos. Ative as atualizações automáticas para garantir que seu aparelho esteja sempre protegido contra as ameaças mais recentes.

Outra medida importante é utilizar senhas diferentes para cada serviço. Se uma senha for vazada, os invasores não poderão usá-la para acessar suas outras contas. Considere usar um gerenciador de senhas para armazenar suas credenciais de forma segura e criar combinações fortes para cada login.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.