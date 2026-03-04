Sua privacidade no Google: um guia para controlar os dados que você compartilha

O Google registra uma quantidade impressionante de informações sobre seus usuários, desde as pesquisas realizadas até os lugares visitados. No entanto, a empresa oferece ferramentas que permitem gerenciar e até limitar essa coleta de dados. O controle está centralizado na página "Minha Atividade", acessível através das configurações da sua conta Google.

Assumir o controle da sua privacidade digital é mais simples do que parece. O primeiro passo é acessar sua conta, seja pelo computador ou celular, e navegar até a seção "Dados e privacidade". Lá, você encontrará as principais configurações que determinam o que o Google pode ou não armazenar sobre suas interações com os serviços da empresa, e vale lembrar que essas preferências podem ser alteradas a qualquer momento.

Gerencie o que o Google sabe sobre você

A "Atividade na Web e de apps" é talvez a configuração mais importante. Quando ativada, ela salva suas pesquisas, os sites que você visita no Chrome e a sua atividade em aplicativos que usam serviços do Google. É possível pausar essa coleta a qualquer momento e também configurar a exclusão automática dos dados após 3, 18 ou 36 meses.

Outras duas áreas cruciais são o "Histórico de localização" e o "Histórico do YouTube". O primeiro cria um mapa privado dos lugares que você visita com seus dispositivos logados. O segundo guarda um registro de todos os vídeos que você assistiu e pesquisou na plataforma. Ambos podem ser pausados e ter seus dados antigos removidos.

Anúncios personalizados sob seu controle

O Google utiliza seus dados para exibir anúncios que considera relevantes para você. Na "Minha Central de Anúncios", é possível ver quais informações a empresa usa para personalizar a publicidade e até mesmo desativar essa personalização. Ao fazer isso, você continuará vendo anúncios, mas eles não serão baseados na sua atividade.

Para facilitar todo esse processo, a empresa oferece a "Verificação de Privacidade". A ferramenta funciona como um guia passo a passo, conduzindo o usuário pelas configurações mais importantes de forma clara e objetiva. Em poucos minutos, é possível revisar e ajustar suas preferências para deixar a conta mais alinhada com seu nível de conforto em relação ao compartilhamento de dados.

