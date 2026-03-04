Sua privacidade no Google: um guia para controlar os dados que você compartilha
O buscador sabe muito sobre você, mas é possível gerenciar e limitar essa coleta: veja o passo a passo para ajustar as configurações de privacidade da sua conta
compartilheSIGA
O Google registra uma quantidade impressionante de informações sobre seus usuários, desde as pesquisas realizadas até os lugares visitados. No entanto, a empresa oferece ferramentas que permitem gerenciar e até limitar essa coleta de dados. O controle está centralizado na página "Minha Atividade", acessível através das configurações da sua conta Google.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Assumir o controle da sua privacidade digital é mais simples do que parece. O primeiro passo é acessar sua conta, seja pelo computador ou celular, e navegar até a seção "Dados e privacidade". Lá, você encontrará as principais configurações que determinam o que o Google pode ou não armazenar sobre suas interações com os serviços da empresa, e vale lembrar que essas preferências podem ser alteradas a qualquer momento.
Leia Mais
Justiça dos EUA condena Google a pagar US$ 425 milhões por coleta fraudulenta de dados
Google sofre vazamento de dados que mostra funcionamento de algoritmo
Uso de localização de celular cresce em processos trabalhistas, mas tem resistência
Gerencie o que o Google sabe sobre você
A "Atividade na Web e de apps" é talvez a configuração mais importante. Quando ativada, ela salva suas pesquisas, os sites que você visita no Chrome e a sua atividade em aplicativos que usam serviços do Google. É possível pausar essa coleta a qualquer momento e também configurar a exclusão automática dos dados após 3, 18 ou 36 meses.
Outras duas áreas cruciais são o "Histórico de localização" e o "Histórico do YouTube". O primeiro cria um mapa privado dos lugares que você visita com seus dispositivos logados. O segundo guarda um registro de todos os vídeos que você assistiu e pesquisou na plataforma. Ambos podem ser pausados e ter seus dados antigos removidos.
Anúncios personalizados sob seu controle
O Google utiliza seus dados para exibir anúncios que considera relevantes para você. Na "Minha Central de Anúncios", é possível ver quais informações a empresa usa para personalizar a publicidade e até mesmo desativar essa personalização. Ao fazer isso, você continuará vendo anúncios, mas eles não serão baseados na sua atividade.
Para facilitar todo esse processo, a empresa oferece a "Verificação de Privacidade". A ferramenta funciona como um guia passo a passo, conduzindo o usuário pelas configurações mais importantes de forma clara e objetiva. Em poucos minutos, é possível revisar e ajustar suas preferências para deixar a conta mais alinhada com seu nível de conforto em relação ao compartilhamento de dados.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.