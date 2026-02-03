MPMG emite alerta sobre riscos para crianças na volta às aulas

Com a volta às aulas, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) emitiu um alerta importante para pais e responsáveis sobre os perigos de compartilhar a rotina escolar de crianças nas redes sociais. Uma foto aparentemente inocente, comemorando o retorno aos estudos, pode fornecer informações valiosas para criminosos. “Na volta às aulas é bom lembrar: A exposição da rotina das crianças nas redes sociais deve ser evitada", escreveu o órgão, em publicação no Instagram.

Detalhes como o uniforme com o logotipo da escola, a fachada do colégio, a placa do carro no transporte ou a localização marcada na postagem são dados sensíveis. Essas informações facilitam a ação de golpistas que aplicam trotes de sequestro e também de pessoas com intenções maliciosas que podem monitorar os hábitos da família.

Leia Mais

A exposição excessiva transforma a vida da criança em um livro aberto, permitindo que estranhos conheçam seus horários, locais que frequenta e até mesmo seus amigos. O risco aumenta quando os perfis dos pais são públicos, tornando o conteúdo acessível a qualquer pessoa na internet.

Como proteger as crianças na volta às aulas

Adotar algumas práticas simples pode reduzir drasticamente os perigos associados à exposição online. O cuidado deve começar antes mesmo de clicar no botão "publicar".

Cuidado com o uniforme e a localização: Evite postar fotos em que o nome ou o símbolo da escola estejam visíveis. Também é fundamental desativar a função de geolocalização automática da câmera do celular e não marcar o colégio na publicação.

Analise o cenário da foto: Antes de compartilhar, observe o que aparece no fundo da imagem. Placas de rua, o número da casa ou pontos de referência conhecidos podem revelar onde a criança mora ou estuda.

Não detalhe a rotina: Evite legendas que descrevam os hábitos do seu filho. Frases como “Toda terça é dia de natação depois da escola” ou “Indo para o curso de inglês” entregam um cronograma detalhado da vida da criança.

Revise a privacidade do seu perfil: A medida mais eficaz é restringir quem pode ver suas publicações. Configure suas redes sociais para que apenas amigos ou um grupo selecionado de pessoas tenham acesso ao que você compartilha.

Dialogue com a família: Converse com seus filhos, especialmente os mais velhos, sobre os riscos de se expor na internet. Oriente também outros familiares, como avós e tios, a seguirem as mesmas regras de segurança ao postar fotos das crianças.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.