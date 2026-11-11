Carregador ultrarrápido na tomada sem celular pesa na conta de luz? Uma afirmação chama atenção, mas só a medição revela o impacto real desse hábito em casa
Descubra como o consumo fantasma afeta o bolso e veja o motivo simples para tirar os aparelhos da tomada e economizar bastante neste inverno
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A chegada dos meses mais quentes do ano leva grande parte da população a observar a conta de luz com atenção redobrada. O uso intensificado de aparelhos eletrônicos distribuídos pelos lares figura como um dos motivos principais para o aumento desse gasto financeiro doméstico.
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Essa despesa rotineira não cresce exclusivamente pelo funcionamento ativo dos aparelhos. Determinados equipamentos seguem consumindo a eletricidade da casa de forma passiva, em um cenário que muitos cidadãos desconhecem no cotidiano.
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Essa situação é chamada de consumo fantasma. Trata-se da energia gasta por dispositivos elétricos que seguem conectados na tomada, embora não estejam em uso efetivo. Eletrodomésticos mantidos em modo stand by ou simplesmente acoplados à rede continuam demandando um percentual mensal de energia.
O impacto dos carregadores na tomada
Profissionais da área elétrica chamam a atenção para itens preocupantes dentro de casa. Em reportagem transmitida pela "RTVE", o eletricista Juan alertou sobre o comportamento das fontes modernas.
Conforme Juan destacou: “Um carregador de carga ultrarrápida, se o deixamos conectado, seu consumo equivale a ter a iluminação de toda esta residência acesa o dia todo”.
Por essa razão, a recomendação é desacoplar os carregadores das tomadas ou réguas enquanto não estiverem em uso. A indicação ganha força com a aproximação dos meses quentes, pois adotar essa prática com todos os equipamentos sem uso frequente gera economia considerável na fatura mensal.
Fatores que elevam os gastos
A variação nos custos elétricos decorre também de outros itens domésticos. Especialistas concordam com avaliação destacada pelo "El Confidencial": “O termo elétrico, o ferro de passar ou o ar-condicionado podem aumentar bastante seu consumo”.
Segundo análise reunida pelo "El Confidencial", especialistas apontam que o ar-condicionado é o equipamento que mais encarece a fatura de luz, visto que cada grau configurado abaixo de 24 ºC amplia o consumo de energia.
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A perda de rendimento e o aumento de despesas atingem também os veículos. Em declaração concedida à publicação "P. M.", o mecânico David Vázquez afirmou: “Ter uma pressão inadequada nos pneus do seu carro pode influenciar em 20% mais de consumo de gasolina”.