PESO NO BOLSO

Quanto custa esquecer o carregador na tomada e como esse hábito pesa no bolso

Equipamento continua utilizando energia mesmo que não esteja conectado a um celular porque o circuito interno permanece ativo

MN
Matheus Nazario
MN
Matheus Nazario
Repórter
04/01/2026 11:28

Quanto custa esquecer o carregador na tomada e como esse hábito pesa no bolso crédito: Tupi

Esquecer o carregador na tomada parece inofensivo, mas esse costume diário gera um gasto contínuo que quase ninguém percebe. Mesmo sem o celular conectado, o aparelho continua consumindo energia e, ao longo do tempo, isso afeta diretamente o valor pago todos os meses.

O valor de deixar o carregador na tomada varia conforme o modelo e o tempo em que ele permanece conectado. Embora o consumo individual seja baixo, ele acontece de forma constante.

Quando esse hábito se repete diariamente, o consumo de energia se soma a outros aparelhos ligados em espera, elevando o gasto mensal sem chamar atenção.

Quem nunca esqueceu o carregador na tomada após carregar o celular? – Créditos: depositphotos.com / trainman32

O carregador consome energia mesmo sem o celular conectado?

Sim. Mesmo sem o aparelho acoplado, o carregador continua puxando energia elétrica da rede. Isso ocorre porque o circuito interno permanece ativo, pronto para funcionar.

Esse tipo de uso é conhecido como consumo em espera e está presente na maioria dos carregadores modernos.

Quanto isso representa em valores ao mês e ao ano?

Para entender melhor esse gasto silencioso, é útil visualizar uma estimativa média considerando carregadores comuns ligados continuamente.

A tabela abaixo apresenta valores aproximados desse consumo:

Situação Custo mensal estimado Custo anual estimado
1 carregador ligado o tempo todo R$ 1 a R$ 2 R$ 12 a R$ 24
3 carregadores na tomada R$ 3 a R$ 6 R$ 36 a R$ 72
5 carregadores conectados R$ 5 a R$ 10 R$ 60 a R$ 120

Quais hábitos ajudam a evitar esse gasto invisível?

Esse tipo de consumo é conhecido como consumo fantasma e está diretamente ligado ao desperdício de energia no dia a dia. Pequenas atitudes fazem diferença no fim do mês.

Entre as práticas que mais ajudam na economia de energia, destacam-se:

  • Retirar carregadores da tomada quando não estiverem em uso
  • Utilizar filtros de linha com botão liga e desliga
  • Evitar deixar aparelhos conectados durante a noite
  • Trocar carregadores antigos por modelos mais eficientes
  • Reduzir o consumo em espera dos eletrônicos

O canal Rota da Invenção, no TikTok, mostra na prática como é consumo do carregador de celular:

@rotadainvencao Novamente carregador de celular na tomada!!! #rotadainvenção #invenções #invenção #d?y #eletricidade #contadeluz #tecnologia #celular ? som original – Rota da Invenção

Por que esse pequeno hábito merece atenção no dia a dia?

Esquecer o carregador na tomada é um exemplo de como pequenos comportamentos se acumulam ao longo do tempo. Isoladamente, o gasto parece irrelevante, mas somado a outros hábitos semelhantes, ele impacta diretamente o consumo mensal.

Ter mais consciência sobre esses detalhes ajuda a ajustar hábitos cotidianos, reduz gastos invisíveis e torna o uso de energia mais equilibrado sem exigir grandes mudanças na rotina.

