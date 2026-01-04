Quanto custa esquecer o carregador na tomada e como esse hábito pesa no bolso
Equipamento continua utilizando energia mesmo que não esteja conectado a um celular porque o circuito interno permanece ativo
compartilheSIGA
Esquecer o carregador na tomada parece inofensivo, mas esse costume diário gera um gasto contínuo que quase ninguém percebe. Mesmo sem o celular conectado, o aparelho continua consumindo energia e, ao longo do tempo, isso afeta diretamente o valor pago todos os meses.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O valor de deixar o carregador na tomada varia conforme o modelo e o tempo em que ele permanece conectado. Embora o consumo individual seja baixo, ele acontece de forma constante.
Quando esse hábito se repete diariamente, o consumo de energia se soma a outros aparelhos ligados em espera, elevando o gasto mensal sem chamar atenção.
O carregador consome energia mesmo sem o celular conectado?
Sim. Mesmo sem o aparelho acoplado, o carregador continua puxando energia elétrica da rede. Isso ocorre porque o circuito interno permanece ativo, pronto para funcionar.
Esse tipo de uso é conhecido como consumo em espera e está presente na maioria dos carregadores modernos.
Leia Mais
Quanto isso representa em valores ao mês e ao ano?
Para entender melhor esse gasto silencioso, é útil visualizar uma estimativa média considerando carregadores comuns ligados continuamente.
A tabela abaixo apresenta valores aproximados desse consumo:
|Situação
|Custo mensal estimado
|Custo anual estimado
|1 carregador ligado o tempo todo
|R$ 1 a R$ 2
|R$ 12 a R$ 24
|3 carregadores na tomada
|R$ 3 a R$ 6
|R$ 36 a R$ 72
|5 carregadores conectados
|R$ 5 a R$ 10
|R$ 60 a R$ 120
Quais hábitos ajudam a evitar esse gasto invisível?
Esse tipo de consumo é conhecido como consumo fantasma e está diretamente ligado ao desperdício de energia no dia a dia. Pequenas atitudes fazem diferença no fim do mês.
Entre as práticas que mais ajudam na economia de energia, destacam-se:
- Retirar carregadores da tomada quando não estiverem em uso
- Utilizar filtros de linha com botão liga e desliga
- Evitar deixar aparelhos conectados durante a noite
- Trocar carregadores antigos por modelos mais eficientes
- Reduzir o consumo em espera dos eletrônicos
O canal Rota da Invenção, no TikTok, mostra na prática como é consumo do carregador de celular:
@rotadainvencao Novamente carregador de celular na tomada!!! #rotadainvenção #invenções #invenção #d?y #eletricidade #contadeluz #tecnologia #celular ? som original – Rota da Invenção
Por que esse pequeno hábito merece atenção no dia a dia?
Esquecer o carregador na tomada é um exemplo de como pequenos comportamentos se acumulam ao longo do tempo. Isoladamente, o gasto parece irrelevante, mas somado a outros hábitos semelhantes, ele impacta diretamente o consumo mensal.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Ter mais consciência sobre esses detalhes ajuda a ajustar hábitos cotidianos, reduz gastos invisíveis e torna o uso de energia mais equilibrado sem exigir grandes mudanças na rotina.