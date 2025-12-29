Os 7 eletrônicos que mais gastam energia mesmo quando desligados
Você desliga os aparelhos, mas a conta de luz continua alta? Conheça os 'vampiros' de energia da sua casa e aprenda a economizar de verdade
Muitos brasileiros se surpreendem com o valor da conta de luz no fim do mês, mesmo com o esforço de apagar as luzes e desligar os aparelhos. O que poucos sabem é que diversos eletrônicos continuam a consumir energia de forma silenciosa, no chamado modo standby. Esse consumo invisível, frequentemente chamado de "energia fantasma", pode impactar significativamente a sua fatura mensal.
O gasto ocorre porque os equipamentos permanecem em estado de prontidão, aguardando um comando do controle remoto ou prontos para iniciar rapidamente. Estudos indicam que esse consumo pode representar entre 5% e 12% do total da sua conta de luz. A solução mais eficaz é tirá-los da tomada ou usar réguas com interruptor, que permitem desligar vários aparelhos de uma só vez. Para te ajudar, listamos os principais vilões dessa história.
Os eletrônicos que mais consomem energia desligados
1. Decodificador de TV: Frequentemente o maior culpado, o aparelho da TV a cabo ou satélite pode consumir entre 12 e 35 watts por hora mesmo em standby. Ele opera quase continuamente para baixar atualizações de programação e se manter ativo para o controle remoto, tornando-se um dos principais "vampiros" de energia da casa.
2. Televisores modernos: Sua Smart TV nunca desliga por completo. Para oferecer um início rápido e manter a conexão com a internet para aplicativos e atualizações, ela entra em um modo de baixo consumo que, somado ao longo de 30 dias, gera um custo perceptível na fatura de eletricidade.
3. Videogames: Consoles de última geração, como PlayStation e Xbox, são conhecidos pelo alto consumo em modo de repouso. Essa função, geralmente ativada por padrão, permite baixar jogos e atualizações em segundo plano, mas mantém o aparelho funcionando e gastando muita energia.
4. Micro-ondas: Aquele relógio digital e o painel luminoso do seu micro-ondas parecem inofensivos, mas representam um consumo de energia 24 horas por dia. Embora o gasto por hora seja pequeno, ele se acumula e contribui para o valor final da conta, sem oferecer nenhum benefício prático na maior parte do tempo.
5. Carregadores na tomada: Deixar o carregador do celular ou notebook na tomada, mesmo sem o aparelho conectado, desperdiça energia. Embora o impacto individual seja mínimo (geralmente abaixo de 0,5 watt), o transformador continua ativo e o gasto se soma quando vários carregadores ficam plugados pela casa. O simples ato de desplugar evita esse consumo.
6. Computadores e periféricos: Desktops, mesmo desligados pelo sistema operacional, continuam consumindo energia para manter a placa-mãe e outros componentes em prontidão. Notebooks em modo de espera e periféricos como impressoras e monitores também se somam a essa conta fantasma.
7. Aparelhos de som e home theaters: Sistemas de som, soundbars e home theaters também entram na lista de vilões. Eles frequentemente possuem displays digitais e ficam em standby, prontos para serem ativados pelo controle remoto. Esse estado de espera constante garante comodidade, mas com um custo elétrico contínuo.
Ao adotar o hábito de desconectar esses aparelhos ou usar filtros de linha com interruptor, você pode reduzir a sua conta de luz e ainda contribuir para um consumo mais consciente e sustentável.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.