Os vilões da conta de luz: 7 aparelhos que gastam energia mesmo desligados

A conta de luz chegou mais alta e você não entende o porquê? A resposta pode estar no consumo fantasma, aquela energia que seus aparelhos gastam mesmo quando estão desligados, apenas conectados à tomada. Esse gasto invisível, conhecido como modo stand-by, serve para manter os eletrônicos prontos para uso, mas pode representar até 12% da sua fatura no fim do mês, um custo que pode chegar a centenas de reais por ano.

Muitos eletrodomésticos modernos continuam consumindo energia para alimentar luzes de LED, relógios digitais ou para receber sinais de controle remoto. Identificar esses vilões é o primeiro passo para aliviar o bolso sem precisar de grandes mudanças na rotina. A seguir, listamos os principais responsáveis por esse gasto silencioso na sua casa.

Os principais vilões do consumo fantasma

Decodificador de TV a cabo: Este é um dos maiores consumidores, podendo gastar de 12 a 35 watts continuamente. Ele permanece ativo para receber atualizações de programação e gravar conteúdos, mesmo quando a TV está desligada.

Televisor: Aparelhos de TV, especialmente as smart TVs, mantêm sistemas em alerta para responder rapidamente ao controle remoto e conectar-se à internet assim que são ligados.

Micro-ondas: O painel digital e o relógio que nunca se apagam exigem um fluxo contínuo de energia. Embora pequeno, o consumo acumulado ao longo do mês faz diferença.

Computadores e notebooks: Deixá-los em modo de suspensão ou hibernação consome energia para manter a memória RAM ativa. Carregadores de notebook conectados à tomada, mesmo sem o aparelho, também gastam.

Videogames: Consoles de última geração frequentemente baixam atualizações e se mantêm conectados à rede em segundo plano, representando um consumo significativo em stand-by.

Carregadores de celular: Deixar o carregador na tomada após o celular estar com a bateria cheia ou mesmo sem o aparelho conectado gera um pequeno gasto. Multiplique isso por todos os carregadores da casa e o impacto aparece.

Ar-condicionado: O modelo com controle remoto mantém um receptor de sinal sempre ligado, aguardando um comando para funcionar.

Como reduzir o gasto de energia

A solução mais eficaz é simples: tirar os aparelhos da tomada sempre que não estiverem em uso. Para facilitar, agrupar vários eletrônicos em uma mesma régua de energia com interruptor permite desligar todos de uma só vez. Ficar atento ao calor emitido por fontes e carregadores também é uma dica, pois o aquecimento indica que há consumo de eletricidade.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.