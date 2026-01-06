7 aparelhos que mais consomem energia mesmo desligados na sua casa

Muitos acreditam que o grande vilão da conta de luz é o carregador de celular esquecido na tomada. A verdade, no entanto, é que existem "vampiros" de energia muito mais potentes escondidos pela casa, que continuam a consumir eletricidade mesmo quando estão aparentemente desligados, no chamado modo stand-by.





Esse consumo fantasma ocorre porque diversos aparelhos modernos nunca se desligam completamente. Eles se mantêm em um estado de baixa energia para receber sinais de controle remoto, manter relógios funcionando ou baixar atualizações. Individualmente, o gasto é pequeno, mas a soma de todos eles pode representar uma fatia considerável da sua despesa mensal, chegando a ocupar entre 10% e 12% da conta de luz residencial.

Leia Mais

Identificar esses equipamentos é o primeiro passo para aliviar o bolso. A economia pode ser significativa ao adotar hábitos simples, como desconectar os aparelhos da tomada quando não estiverem em uso. Veja a seguir os principais responsáveis pelo consumo silencioso em sua residência.

Aparelhos que mais consomem energia desligados

A lista abaixo reúne os eletrônicos que mais contribuem para o aumento da conta de luz, mesmo quando você pensa que estão economizando energia. Entender o funcionamento de cada um ajuda a tomar decisões mais conscientes sobre o uso diário.

1. Decodificadores de TV a cabo: Eles estão entre os maiores vilões. Mesmo com a TV desligada, esses aparelhos continuam recebendo sinal, atualizando guias de programação e gravando conteúdos agendados, o que gera um consumo contínuo e relevante.

2. Videogames: Consoles de última geração ficam em estado de alerta para baixar jogos e atualizações do sistema automaticamente. Essa funcionalidade, embora conveniente, mantém o equipamento em um modo de alto consumo mesmo em repouso.

3. Televisores: Modelos smart, principalmente, permanecem conectados à internet e prontos para serem ativados instantaneamente pelo controle remoto. Essa prontidão exige um fluxo constante de energia.

4. Computadores e notebooks: Deixar os equipamentos em modo de suspensão ou hibernação não os desliga por completo. Componentes como a memória RAM continuam energizados para garantir um retorno rápido às atividades.

5. Micro-ondas: O relógio digital e o painel luminoso parecem inofensivos, mas representam um consumo pequeno que opera 24 horas por dia, sete dias por semana. Ao longo de um mês, o gasto se acumula.

6. Aparelhos de som e home theaters: Para responderem rapidamente ao controle remoto, esses sistemas mantêm seus receptores infravermelhos e fontes de alimentação sempre ativos, drenando energia de forma constante.

7. Modem e roteador de internet: Essenciais para a conectividade, esses aparelhos raramente são desligados para manter a rede sempre ativa. Por isso, representam um dos consumos fantasmas mais significativos, mas podem ser desligados durante a noite ou em ausências prolongadas para economizar.

Como reduzir o consumo fantasma e economizar

A boa notícia é que reduzir esse desperdício não exige grandes investimentos. Adotar algumas práticas simples pode fazer uma grande diferença na sua conta de luz no final do mês, gerando uma economia de até R$ 240 por ano. A principal estratégia é criar o hábito de desligar completamente os dispositivos.

Utilize réguas de energia, também conhecidas como filtros de linha, com interruptor. Com um único botão, você desliga vários eletrônicos de uma só vez, como a TV, o decodificador e o videogame. Para os demais aparelhos, desconecte-os diretamente da tomada sempre que for passar longos períodos sem usá-los, como durante a noite ou ao sair para o trabalho.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria