Oito aparelhos que mais gastam energia mesmo quando desligados

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A sua conta de luz está mais alta, mas você tem certeza de que não usou nada fora do comum? O vilão pode estar escondido no modo de espera, ou "stand-by", de vários aparelhos eletrônicos. Esse consumo silencioso, muitas vezes chamado de "energia fantasma", pode representar uma fatia considerável da sua fatura, chegando a até 12% do total em alguns casos. A boa notícia é que identificar os principais culpados é o primeiro passo para economizar.

Muitos equipamentos continuam a puxar eletricidade da tomada mesmo quando parecem estar desligados. Isso acontece para que possam ligar mais rápido, manter configurações de relógio, receber sinais de controle remoto ou realizar atualizações em segundo plano. Embora o consumo individual de cada um pareça pequeno, a soma de todos eles ligados 24 horas por dia pode surpreender.

Leia também:

Os principais consumidores silenciosos

Identificar quais aparelhos mais contribuem para esse gasto invisível é fundamental. Confira a lista dos equipamentos que mais consomem energia mesmo quando não estão em uso ativo:

Decodificador de TV por assinatura: Este aparelho é um dos campeões do consumo fantasma. Ele fica constantemente conectado para receber atualizações de canais e gravar programas, consumindo energia de forma contínua. Televisão: Especialmente as Smart TVs, que precisam manter a conexão com a internet e o sistema prontos para uma inicialização rápida. O receptor do controle remoto também está sempre ativo. Videogames: Consoles modernos são projetados para baixar jogos e atualizações em modo de repouso. Essa conveniência tem um custo direto na sua conta de energia elétrica. Computadores e notebooks: Mesmo em modo de espera, eles consomem energia para manter a memória ativa e permitir um retorno rápido ao trabalho. Deixá-los na tomada, mesmo desligados, também gera um pequeno gasto. Micro-ondas: O relógio digital e o painel luminoso são os responsáveis. Embora o consumo seja baixo, ele é constante, somando ao longo de todo o mês. Aparelhos de som: Equipamentos com visor digital ou que respondem a um controle remoto mantêm parte de seus circuitos ligados o tempo todo, prontos para receber um comando. Carregadores de celular: Deixar o carregador na tomada sem o celular conectado também consome energia. É um gasto mínimo, mas que se torna relevante quando vários carregadores ficam plugados pela casa. Ar-condicionado: Muitos modelos, especialmente os que possuem controle remoto, mantêm um receptor de sinal sempre ativo, gerando um consumo contínuo mesmo quando o aparelho não está climatizando o ambiente.

Como reduzir o consumo fantasma

Pequenas mudanças de hábito podem gerar uma economia real. A medida mais eficaz é retirar da tomada os aparelhos que não estão em uso frequente. Para facilitar esse processo, o uso de réguas de energia com interruptor, também conhecidas como filtros de linha, é uma ótima solução. Com um único botão, você desliga completamente vários equipamentos de uma só vez. Para quem deseja investigar o consumo exato de cada dispositivo, um wattímetro pode ser um aliado. Além disso, verifique sempre se os aparelhos possuem um modo de economia de energia e ative-o.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.