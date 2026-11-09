China prepara um guindaste para erguer até 14 mil toneladas, mas o segredo dessa força está em uma operação que exige muito mais do que uma máquina gigante

A fabricante XCMG e a empresa Sinopec Heavy Lifting & Transportation desenvolvem em Xuzhou, na província chinesa de Jiangsu, um guindaste anular projetado para erguer até 14 mil toneladas. Em 28 de agosto de 2026, a montagem da primeira unidade principal do sistema foi concluída.

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O conjunto opera por meio de duas unidades capazes de levantar até 7 mil toneladas cada de maneira independente, segundo informações publicadas pelo Crane & Transport Briefing. O limite de 14 mil toneladas divulgado pelo fabricante depende da operação conjunta e ainda não foi demonstrado em atividade real.

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Estrutura técnica e aplicação

O equipamento foi planejado para atender duas ilhas nucleares a partir de uma mesma posição de apoio, sem alterar a configuração da lança. Essa solução busca agilizar o posicionamento de módulos pesados de reatores, evitando a movimentação da base e ajustes recorrentes durante a montagem.

A XCMG informou um momento máximo de elevação de 700 mil toneladas metro. A publicação especializada Vertikal apontou que ainda não existem tabelas públicas completas para detalhar a capacidade exata de carga de acordo com a distância do eixo.

A produção demandou parcerias industriais específicas: a empresa chinesa NGC produziu os redutores para os mecanismos de elevação e deslocamento, enquanto a Xingcheng Special Steel, integrante do grupo CITIC, forneceu aços de alta resistência para peças submetidas a tensões elevadas.

Comparação com o setor global

O projeto chinês apresenta parâmetros superiores aos principais guindastes anulares terrestres em operação:

o modelo SK6000, da holandesa Mammoet, possui capacidade máxima de 6 mil toneladas;

o modelo SGC-250, da Sarens, conhecido pelo nome "Big Carl", alcança 5 mil toneladas;

o sistema conjunto da XCMG projeta alcançar 14 mil toneladas nominais.

As pesquisas para a construção da máquina começaram em 2015. Informações sobre o projeto se tornaram públicas em 2024, e a assinatura formal do contrato entre a fabricante e a Sinopec ocorreu em 10 de outubro de 2025.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.