A SpaceX prepara uma aposta que vai além dos foguetes: tecnologia da Qualcomm entra em projeto de rede móvel 5G com implantação prevista a partir de 2027
Megaestrutura de US$ 100 bilhões conectará celulares, drones e robôs; iniciativa quer revolucionar as telecomunicações com tecnologia de ponta
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A SpaceX escolheu os chips e as plataformas Dragonwing da Qualcomm para viabilizar um projeto de rede móvel celular 5G nos Estados Unidos. O contrato plurianual abrange dezenas de milhares de estações terrestres e tem início de implantação previsto para 2027. A estratégia conecta a infraestrutura de satélites da Starlink a uma operação física para disputar o mercado de telecomunicações.
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No arranjo técnico, a Qualcomm fornecerá sistemas de processamento de rádio e banda base, responsáveis por administrar as transmissões e o tráfego de dados. A SpaceX desenvolverá o software complementar e outros componentes da infraestrutura. A parceria viabiliza a expansão da fabricante de semicondutores para além dos circuitos voltados a smartphones e dispositivos móveis.
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O anúncio ocorreu em 4 de novembro de 2026. Durga Malladi, vice-presidente executivo da Qualcomm, declarou confiança na execução da proposta, sem revelar os valores contratuais nem a existência de cláusulas que garantam o cumprimento do plano. O serviço ainda não possui data confirmada para atender aos consumidores finais.
Custos e disputa com operadoras tradicionais
O analista principal da Mobile Experts, Joe Madden, calcula que o empreendimento pode demandar ao menos 100 bilhões de dólares para reunir satélites, antenas de alta potência e concessões de frequências. Madden avalia que a SpaceX tem condições de construir a estrutura com mais eficiência que Verizon, AT&T e T-Mobile por não sustentar sistemas legados.
Apesar da perspectiva de agilidade, executivos das concorrentes estabelecidas minimizam a ameaça imediata. O setor tradicional ressalta a complexidade de fornecer sinal em aeroportos, estádios e edifícios, além da necessidade de criar canais de atendimento, faturamento e vendas para milhões de assinantes.
Conectividade ampliada e espectro
O planejamento visa atender demandas além do público de telefonia pessoal, contemplando máquinas que necessitam trocar dados enquanto se deslocam:
drones voltados para entregas;
robôs aplicados na construção civil;
robôs destinados a tarefas de segurança;
veículos autônomos de distribuição.
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A SpaceX também busca ampliar seus recursos de transmissão e acertou a compra de até 14 MHz em licenças de espectro na faixa baixa de 800 MHz com a Grain Management, segundo informou a "Reuters". A agência noticiou ainda que a companhia mantém conversas para comprar a operadora Boost Mobile ou obter acesso à sua rede.