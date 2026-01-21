Assine
Blue Origin terá própria rede de satélites para internet até fim de 2027

21/01/2026 20:16

A empresa aeroespacial Blue Origin anunciou nesta quarta-feira (21) que terá em órbita, até o fim de 2027, sua própria rede de satélites para transmissão de internet, que competirá com as de SpaceX e Amazon.

A companhia prevê lançar 5.408 satélites em órbita baixa (até 2.000 km de altitude) e média (entre 2.000 e 35.786 km) para constituir sua rede de comunicação, a TeraWave.

A Blue Origin colocará os satélites em órbita acoplados ao seu próprio foguete lançador, o New Shepard.

Diferentemente da rede Starlink, da SpaceX, e da Leo, da Amazon, o serviço da TeraWave não estará disponível para o grande público. Apenas poderão utilizar sua rede de satélites "empresas, centros de dados e governos que necessitam de uma conexão confiável para operações cruciais", explicou a Blue Origin.

A empresa afirma que pretende ter apenas cerca de 100 mil clientes quando o serviço estiver operacional, enquanto seus concorrentes miram centenas de milhões de pessoas.

