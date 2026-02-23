Teles na fila da internet via satélite querem agilidade da Anatel após aval a chinesa

A liberação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para que a provedora chinesa de internet via satélite SpaceSail opere no Brasil, concedida nessa semana, despertou reações no mercado. Operadoras na fila de espera da internet por satélite vão intensificar cobranças por agilidade da Anatel na análise de outros processos do tipo.

O pedido da SpaceSail, concorrente da Starlink, de Elon Musk, no setor de internet via satélite, foi protocolado em novembro de 2025 e aprovado na última quarta-feira, 18. O prazo foi considerado mais rápido que o padrão observado no setor.

Atualmente, estão sob análise da agência outras dezenas de pedidos de novas empresas interessadas em operar no país, incluindo gigantes como Amazon, HughesNet e SES. Claro, Vivo, TIM e Oi também aparecem na fila, com pedidos de ampliação de serviços de internet via satélite já em vigor.

A SpaceSail recebeu aval para atuar com uma constelação inicial de até 324 satélites, ou seja, o número de satélites que operam coordenadamente para oferecer cobertura contínua de internet.