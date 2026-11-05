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Neta ensina avô de 102 anos e avó de 89 a pedir pelo Uber Eats, mas é o interesse dos dois em aprender novas tecnologias que chama a atenção no relato da neta

Com caderno na mão e muita curiosidade, casal da terceira idade mostra que aprender tecnologia não tem idade e inspira projeto de inclusão digital

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Lara Santana
Lara Santana
Repórter
Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.
05/11/2026 17:07

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Neta ensina avô de 102 anos e avó de 89 a pedir pelo Uber Eats, mas é o interesse dos dois em aprender novas tecnologias que chama a atenção no relato da neta
A neta Francesca Rietti ensinou os avós George e Annie a usar o aplicativo Uber Eats para pedir refeições crédito: depositphotos.com / bigtunaonline

Francesca Rietti atendeu ao pedido do avô George, de 102 anos, e da avó Annie, de 89 anos, para ensiná-los a usar o Uber Eats. A neta documentou todo o processo de aprendizagem em uma série de vídeos no TikTok, mostrando a curiosidade da dupla em compreender o funcionamento da tecnologia de entrega de comida.

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A primeira aula aconteceu em um computador de mesa porque os celulares dos avós eram antigos demais para baixar o aplicativo. Munida de caderno e caneta para registrar todas as informações, Annie se sentou ao lado do marido e da neta para entender como acessar o site e localizar as opções de restaurantes.

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Aulas práticas e anotações

Rietti explicou o funcionamento da página inicial, a escolha de pratos como sushi, pizza e carnes, além do cálculo do tempo estimado de entrega. Durante as explicações na tela sensível ao toque, George tirou dúvidas sobre a configuração padrão de gorjetas, enquanto a avó mantinha a atenção focada em cada etapa.

@francescarietti found your new biggest fans @Uber Eats ? original sound - Francesca

Em uma segunda gravação, Annie tentou pedir em um restaurante local de carnes, mas brincou ao notar que o local talvez nem integrasse a plataforma: "Minha mente é uma peneira. Está lá há mil anos. Eles só aceitam dinheiro".

No terceiro encontro, os três oficializaram o pedido de refeição com bifes, entradas e sobremesas. George comandou o teclado e o mouse, leu a lista final de compras e definiu uma gorjeta de 10% para o entregador, pontuando a diferença em relação aos 20% habituais de estabelecimentos físicos.

Impacto e diálogo com a plataforma

As publicações acumularam milhões de visualizações e diversas mensagens de apoio. Espectadores relataram que as cenas despertaram a vontade de telefonar para parentes idosos, enquanto estudantes de experiência do usuário e motoristas da plataforma elogiaram a iniciativa.

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O sucesso das gravações levou Rietti a iniciar conversas com a Uber para desenvolver iniciativas voltadas a outros idosos, como aulas ou encontros com refeições informativas. A proposta visa demonstrar que a orientação paciente torna ferramentas digitais acessíveis para pessoas na terceira idade.

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