Xiaomi anuncia jornada de oito horas de robô humanoide em fábrica de carros elétricos, mas faltam dados para responder uma pergunta crucial sobre o feito

A Xiaomi divulgou imagens de robôs humanoides em um turno de oito horas na fábrica de veículos elétricos da marca. As máquinas atuaram na organização de tampas laterais do console central dos automóveis, detectando e corrigindo falhas de forma autônoma.

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A empresa publicou o vídeo no X em 3 de novembro, data em que recebeu prêmios na World Internet Conference, em Wuzhen. O registro exibe os equipamentos retirando peças de recipientes e posicionando os componentes em suportes, acompanhados por um marcador de tempo e o aviso "Autonomous, 100x Speed".

8 hours on the production line. ????



Xiaomi’s full-size humanoid robot takes on an 8-hour task at the Center Console Side-Cover Sorting Workstation at Xiaomi Auto Factory.



Beyond sustained operation, it can autonomously detect and correct anomalies while coordinating with the production line system — another step toward real-world industrial deployment.



#XiaomiRobotics #EmbodiedAI — Xiaomi Tech (@XiaomiTech_) November 3, 2026

A fabricante afirmou que o robô cobriu a demanda diária daquela estação de trabalho. O dispositivo também operou de maneira sincronizada com o sistema de controle da linha de montagem.

Evolução dos testes industriais

A atividade marca a terceira etapa de um programa público da empresa. Em março, a Xiaomi utilizou um humanoide na unidade de Pequim para fixar porcas autorroscantes, alcançando 90,2% de sucesso em três horas e tempo de ciclo de 76 segundos. Em julho, a precisão atingiu 98% em tarefas mais difíceis.

O diretor executivo da companhia, Lei Jun, informou em dezembro passado a intenção de implementar robôs humanoides em escala nas fábricas em até cinco anos. Paralelamente, o modelo de inteligência artificial de código aberto Xiaomi-Robotics-1 realizou mais de 50 sequências de tarefas em apartamentos de funcionários.

Dados operacionais e uso de rodas

A fabricante omitiu a quantidade de componentes organizados, a taxa de sucesso no período integral, a necessidade de intervenção humana e o método de fornecimento de energia. Em iniciativas concorrentes do setor, a Tesla operou o Optimus por controle humano remoto durante o evento "We, Robot" sem informar previamente o público.

Um dos momentos do vídeo mostra um robô com tronco humanoide montado sobre uma base com rodas auxiliando duas unidades bípedes. Plataformas móveis com rodas também realizam o transporte autônomo dos recipientes na área de montagem.

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Veículos com rodas operam com maior eficiência e estabilidade no piso nivelado das instalações fabris. Essa configuração gasta menos energia para sustentação, exige menos atuadores e disponibiliza espaço físico para baterias maiores.