'Você está sendo anestesiado para ficar 9 horas por dia no celular': o que diz o especialista digital Ronaldo Lemos sobre a captura da nossa atenção

A dependência das telas já entrou na rota das preocupações da sociedade há alguns anos, mas parece uma questão longe de ser solucionada. Principalmente no Brasil, onde levantamentos como o feito pela plataforma Datareportal apontam que o brasileiro consumiu 7,5 horas por dia no ano passado contando só as redes sociais.

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O advogado e professor Ronaldo Lemos, idealizador do Marco Civl da Internet, aponta outra estatística: uma média brasileira acima de 9 horas de uso diário de celular, a segunda maior do mundo.

"Quando a gente chegar no final das nossas vidas, muita gente pode pôr na lápide: 'Passou 28 anos na frente do celular'", diz ele.

Ele lançou o livro O Monge, o Iogue e o Faquir: Corpo, Coração e Mente no Tempo das Máquinas (editora Todavia), a partir da experiência de um burnout que resultou em depressão em meados dos anos 2000, época em que escrevia o texto do marco civil.

Lemos usa arquétipos clássicos de diferentes tradições para falar sobre a captura da nossa atenção pela tecnologia.

Aos 50 anos, ele disse que o livro é também uma reflexão sobre como ele ensinará seu filho de três anos a lidar com a tecnologia, principalmente a inteligência artificial.

Veja abaixo a entrevista concedida à BBC News Brasil. Ela foi editada por motivos de concisão e clareza.

BBC News Brasil - O que representam as figuras do monge, do iogue e do faquir, do título do seu livro, dentro da nossa relação com a tecnologia?

Ronaldo Lemos - Esses três arquétipos aparecem em basicamente todas as culturas. É uma forma de mapear a nossa vida interior: o monge representa o coração, o que tem a ver com sentimentos, emoção, devoção.

Já o iogue é a nossa mente. Muita gente lembra das poses de ioga. O iogue representa o aprendizado, a resolução de problemas com a nossa mente.

E o terceiro arquétipo é o arquétipo do corpo, que é o faquir, que ficou famoso no século 19, quando visitantes europeus visitavam a Índia e encontravam pessoas que tinham uma disciplina física muito impressionante.

O caminho do faquir é também um caminho de transformação. Essas pessoas que tinham essa disciplina física não queriam ficar bonitas, malhadas, nem esbeltas. Queriam ser uma pessoa melhor.

Por que esses três arquétipos são úteis hoje? Porque a gente vive num mundo capturado pela tecnologia. Ela captura o nosso corpo, o nosso coração e a nossa mente e fica distraindo e atraindo cada um deles, de modo que, em vez deles serem caminhos de transformação, passam a ser caminhos de captura.

Muita gente acaba reagindo só a estímulos que vêm de fora. Então o livro é um manifesto de defesa do fortalecimento da vida interior, especialmente nesse momento em que a tecnologia tende a capturar tudo, inclusive a nossa vida interna. E na minha visão, se a gente recapturar a vida interior, a gente se prepara muito melhor para usar a tecnologia a nosso favor e não ser usado por ela.

BBC News Brasil - Como é o seu consumo de telas? Como você controla o uso?

Lemos - Eu não sou nenhuma pessoa iluminada que já superou tudo isso. Sou só alguém que viveu o colapso e teve que lidar com ele. Estava em meio à construção do Marco Civil da Internet, 100% imerso naquele processo e, num belo dia, colapsei.

Comecei a ter que lidar com pânico, com depressão, eu não conseguia fazer mais nada. Curiosamente, para sair desse estado, eu comecei a correr.

Foi como uma reação, porque não foi algo pensado. E inicialmente eu corria cinco minutos por dia, até porque eu não tinha preparo nenhum, e de repente, em uma semana, eu estava correndo 70 quilômetros sem nem pensar naquilo. Por quê? Porque, quando eu corria, aquela dor física apagava a dor existencial. Aquilo aliviava uma outra dor que era permanente.

Eu lido com tecnologia todos os dias. E eu tenho que buscar esse equilíbrio todos os dias da minha vida. E não tem garantia nenhuma de que eu não possa viver o mesmo colapso, de que o desequilíbrio possa se reestabelecer novamente, de que não possa ter um novo burnout.

A única diferença é que, quando esse desafio chegar, vai ter alguém mais capaz de olhar para tudo de fora, que eu chamo de "Mestre da Carruagem" no livro e que diz: "Olha, está acontecendo isso. Então vamos por aqui". Pelo menos a rota do que fazer, para mim, ficou clara.

De novo, eu não sou diferente de ninguém, eu tenho que lidar com isso todo dia. Inclusive, vários dias eu acordo e falo, "pô, estou desequilibrado, passei muito tempo na frente de uma tela. O que eu vou fazer? Vou fazer um exercício físico? Vou fazer um ritual religioso? Vou passar o meu tempo na companhia de outras pessoas? Vou fazer caridade? Vou fazer leitura? Vou escrever um texto como um diário?"

Mas o ponto-chave é que a iluminação não está só nos grandes sacrifícios. Ela está em a gente enxergar as coisas como elas são e buscar viver de forma simples, de forma ali que não seja algo que divirja da nossa natureza.

BBC News Brasil - A arquitetura digital das redes sociais é comparada com a aleatoriedade de cassinos e caça-níqueis. As telas fazem esse estímulo da dopamina como forma de captura. Como resistir a essas atrações?

Lemos - Você quer sempre a dopamina para te deixar ali no limite, para lidar com esse desejo que aparece o tempo inteiro. Essa ideia fala direto com o coração, isso é uma captura do coração. O algoritmo é essa montanha russa emocional que fica te oferecendo momentos de extrema alegria, tristeza, decepção, frustração, ansiedade. Tudo isso em 10 minutos. Quem assiste a vídeos curtos tem essa experiência. A cada dois, três segundos, é apresentada ali uma emoção completamente diferente.

A gente vive num mundo das recompensas intermitentes. Como elas não aparecem toda hora, elas são desenhadas para ter essa aleatoriedade, isso faz com que você fique voltando o tempo todo ali na plataforma, porque o seu feed traz um monte de coisa que é OK, aí de repente ele traz uma coisa incrível.

Então isso fala para o coração, isso é uma forma de capturar o seu coração, que é você empreender aqueles esforços e, de repente e aleatoriamente, você recebe eventualmente algo que é interessante.

E aí qual que é o seu comportamento? Ficar voltando ali o tempo inteiro. Por isso que tanta gente acorda e o primeiro impulso qual é? É colocar a mão do lado para puxar o celular, porque você está esperando aquele ciclo recomeçar.

Então, o livro parte dessa questão e diz que é possível treinar o coração para ele romper esse ciclo que vai acontecendo. Assim como você treina o músculo, como você estuda para aprender alguma coisa. São exercícios para enxergar os hábitos e, a partir daí, buscar como retreinar o coração para que ele volte a ser capaz de ter gratidão, compaixão, benevolência, que são pilares da existência humana e que a tecnologia apaga.

Se você fica no celular o dia todo, você esquece de ser grato, você esquece de ser uma pessoa que é capaz de exercer compaixão, você deixa de lado qualquer ideia de benevolência. As pessoas hoje reclamam que a gente vive nas cidades grandes e as pessoas são frias, elas não se importam umas com as outras.

Não é isso: é que todos estão capturados pelo celular.

BBC News Brasil - O foco da nossa atenção, para onde ela é direcionada, virou um tema fundamental dos nossos tempos?

Lemos - Se você chegasse para um faquir do século 19 e falasse "no futuro as pessoas vão ficar 9 horas e 13 minutos todos os dias olhando para o mesmo objeto", que é o tempo de tela aqui no Brasil, o segundo maior do mundo, esse faquir do passado ia falar "ah, você está de brincadeira. Que tipo de disciplina física a pessoa do futuro vai ter para olhar para aquele mesmo objeto todos os dias, pelo resto da vida dela?"

E hoje isso é um fato. Quando a gente chega no final das nossas vidas, muita gente pode pôr na lápide: "Passou 28 anos na frente do celular".

O que está acontecendo? Só é possível você ficar 9 horas e 13 minutos por dia olhando para a tela porque você está sendo anestesiado. O corpo recebe uma anestesia que chega por meio da mente e do coração.

Quem passa nove horas por dia na frente do celular volta para o mundo devastado, com o coração ressecado e a mente completamente nublada, com incapacidade de se conectar com outro. Exausto.

Você intuitivamente sabe que gastou aquilo que tem de mais precioso na vida, a sua atenção, com algo completamente inútil. O resultado disso? Você se sente mal. É muito diferente, por exemplo, de sentar na frente de uma pessoa e ter uma conversa com ela, ter uma troca, prestar atenção nela e ela prestar atenção em você.

A atenção é uma flecha de duas pontas: a pessoa vai se sentir bem, porque ela vai receber algo muito precioso, que é a sua atenção. E você vai se sentir bem.

Porque naquela conversa que você dedicou totalmente àquela outra pessoa, mesmo que por um curto período de tempo, você fez uma atividade humana muito nobre. Te dá uma alegria de existir, de viver, porque você fez algo que é genuíno, legítimo e que envolve troca. E essa troca não existe com a máquina.

BBC News Brasil - Mas você acha que atingir isso é possível até para profissionais da nova economia, como entregadores de app, com mais obstáculos e que dependem do celular para trabalhar durante longas jornadas?

Lemos - Muita gente usa a tecnologia para sobreviver. Depende do WhatsApp. Muita gente precisa ser monge, faquir ou iogue de forma involuntária para viver, porque a sobrevivência da pessoa depende daquele estado, não porque está num processo de transformação pessoal.

Em uma pesquisa sobre profissionais de enfermagem, práticas de gratidão fazem uma diferença brutal na vida de muita gente. Eles viram que, quem simplesmente pegava o celular ou não fazia nada para aliviar aquela exaustão, chegava em estados de depressão e burnout.

Quem trabalhava o próprio coração dando, por exemplo, nomes ao que você está sentindo, buscando entender, não julgar e praticar gratidão na prática do trabalho e até da própria vida, você via que essas pessoas tinham uma resiliência e eram muito mais fortes.

Nessas situações que a gente é levado aos desequilíbrios por questões de desigualdade é ainda muito mais importante a prática de buscar uma integração e de buscar reequilibrar os três arquétipos. Porque nessas situações, você está sempre à beira do desequilíbrio. Se não fizer nada, se você só ficar na inércia, você acaba vivendo o desequilíbrio como se fosse algo natural.

BBC News Brasil - Você foi pai há pouco tempo. Como pensa na educação do seu filho frente à tecnologia e ao enraizamento da inteligência artificial nas nossas vidas, até estabelecendo um relação de dependência com usuários?

Lemos - Acho que as escolas podiam inclusive mudar, porque, no mundo da inteligência artificial, passa a ser central treinar as pessoas para proteger sua vida interior, para se fortalecer em face à tecnologia. Então, enquanto as escolas não mudam, eu vou tentar fazer isso em casa.

Primeira coisa: quem vai usar a inteligência artificial melhor é quem crescer longe dela. Quem crescer usando a inteligência artificial, na minha visão, vai sofrer de um problema que é você passar as suas tarefas mentais para a inteligência artificial. Isso vai gerar uma dependência e vai prejudicar a formação do seu repertório.

A maioria absoluta das pessoas vai acabar destreinando a sua capacidade de pensar e de se formar. Então, na minha visão, quem usa a inteligência artificial melhor são as pessoas mais velhas. Ela rompe com aquela ideia do nativo digital, de que os jovens são naturalmente mais propensos e hábeis a usarem tecnologia. Isso não é verdade para a inteligência artificial.

Os jovens hoje estão desesperados e usam a IA muito mal. Pegam o primeiro resultado da IA e passam para frente, se contentam ali com qualquer coisa que a IA fala. Isso é uma armadilha. A IA está roubando a sua voz, está roubando quem você é. Esse ponto é importante porque, quanto mais você tiver repertório e formação, mais preparado você vai estar para a inteligência artificial.

Pelo menos para o nosso filho eu vou tentar. Eu sei que isso é muito difícil, que ele só use inteligência artificial a partir dos 14, 15 anos. Porque é o tempo que ele vai precisar, primeiro, para ser gente, para aprender a amarrar um sapato, para saber onde ele está no mundo, para saber como é que ele se relaciona com outras pessoas. Entregar IA para uma criança que não passou por essas fases e essas capacitações é totalmente contraprodutivo.

Tem um aspecto que a gente tem que pensar como família, como escola, como indivíduo: é preciso proteger a nossa vida interior e nos fortalecer com relação a essas infinitas pressões e estímulos que vêm de fora, contra a nossa vontade.

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