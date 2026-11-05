A corrida pela inteligência artificial encontra um obstáculo nas estradas: cerca de R$ 500 milhões em cargas roubadas expõem riscos para os centros de dados

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A corrida pela inteligência artificial transformou componentes de centros de dados em alvos de roubos milionários. Desde 3 de junho, os roubos registrados de cargas tecnológicas somam 110,6 milhões de dólares nos Estados Unidos. Criminosos interceptam servidores, cabos de cobre e chips de memória antes da entrega aos locais de destino.

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Dados divulgados pelo veículo "FreightWaves", com base em informações de Scott Cornell, especialista da SPG Cargo & Logistics e presidente da TAPA Americas, mostram que as perdas individuais variam entre 2 e 38 milhões de dólares. No condado de Cook, em Illinois, a polícia recuperou dois reboques com 1,3 milhão de dólares em equipamentos e fios de cobre.

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Menos ataques e prejuízos maiores

Embora o volume total de ações criminosas tenha caído, o valor financeiro subtraído em cada ocorrência subiu. A agência Verisk CargoNet registrou 677 ocorrências no segundo trimestre de 2026, uma redução de 26% em relação ao ano anterior. Por outro lado, as perdas saltaram de 135,7 milhões para 304,6 milhões de dólares.

O vice-presidente de operações da Verisk CargoNet, Keith Lewis, destacou que um volume menor de ocorrências não significa risco reduzido.

Golpes digitais e vulnerabilidade logística

Em abril, o FBI alertou que criminosos utilizam mensagens eletrônicas falsas para assumir a identidade de transportadoras. Ao invadir sistemas de frete, grupos publicam ofertas falsas, assumem pedidos reais, alteram as rotas e direcionam os caminhões para motoristas cúmplices. Com isso, os próprios distribuidores abastecem os veículos dos assaltantes sem perceber a fraude.

A segurança dos comboios também apresenta falhas. Em junho, segundo a emissora "NBC News", um carro bateu propositalmente contra a escolta de um caminhão carregado com 13 milhões de dólares em hardware. Semanas depois, outro veículo de transporte com carga avaliada em 10 milhões de dólares sofreu abordagem semelhante no Texas.

Disparada nos preços das memórias

A prioridade dos fabricantes em atender servidores reduziu a disponibilidade e elevou as cotações de hardware. Projeções da TrendForce mostram que a memória DDR5 subiu entre 93% e 98% no primeiro trimestre de 2026, com previsão de novo aumento de 10% a 15% para a DRAM convencional no quarto trimestre.

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O vice-presidente do Google, Shakil Barkat, declarou que o mercado nunca presenciou uma elevação de preços como a atual. Scott Cornell afirmou que os criminosos atendem a pedidos encomendados: cerca de seis a sete em cada dez cargas roubadas nos Estados Unidos saem do país para operar em centros de dados no exterior.