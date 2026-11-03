Robô pedreiro em testes na França promete acelerar a construção de muros, mas a capacidade diária chama atenção antes da estreia nas obras, prevista para 2027

A França realizou os primeiros testes com o WLTR, um robô pedreiro capaz de erguer até 60 m² de parede por dia. A demonstração ocorreu durante uma semana na localidade de Chilly-Mazarin, ao sul de Paris, em uma plataforma experimental voltada para validar tecnologias antes da aplicação em canteiros reais.

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O ensaio aconteceu no Scale One, instalação de inovação com 2.500 m² situada no departamento de Essonne. Inaugurado pela Bouygues Construction em outubro deste ano pelo programa governamental França 2030, o espaço também testa impressoras de concreto 3D, revestimentos fotovoltaicos e gestão de resíduos com inteligência artificial, segundo o jornal "Le Parisien".

Histórico e funcionamento do equipamento

Criado em 2021 pela KM Robotics e pela GreenBuild, divisão do grupo austríaco Wienerberger, o WLTR. O equipamento operou em mais de 100 projetos espalhados por Reino Unido, República Tcheca, Áustria, Eslováquia, Polônia e Hungria.

Atualmente, 12 unidades ativas somam mais de 55 mil m² de alvenaria erguida na Europa. O sistema utiliza tijolos especiais chamados Robot Ready, produzidos em sete países do continente e compatíveis com espessuras de parede entre 19 e 30 centímetros.

A estrutura consiste em um braço robótico instalado sobre base móvel. O processo começa quando um operador envia o projeto digital: o equipamento calcula a posição de cada bloco e as dimensões da parede. Sensores e lasers guiam o trabalho, identificando defeitos nos materiais antes do assentamento.

Desempenho e planos para obras reais

Com precisão milimétrica, o dispositivo levanta entre 5 e 6 m² de parede por hora, alcançando picos de 10 m²/h, rendimento equivalente ao de vários operários trabalhando juntos. O sistema alcança até 3,5 metros de altura sem andaimes e usa espuma adesiva seca em vez de argamassa tradicional.

O modelo comercial funciona por locação: as construtoras contratam a máquina com um operador especializado e pagam conforme o volume de alvenaria produzido. Esse formato iguala os custos aos da mão de obra convencional, entregando maior exatidão e velocidade de execução.

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A Bouygues projeta utilizar o WLTR em canteiros reais na França no início de 2027, período em que a construção civil lida com escassez de trabalhadores qualificados. Embora o modelo australiano Hadrian X já opere na Austrália, Estados Unidos e México, o WLTR é o primeiro robô da categoria testado em território francês.