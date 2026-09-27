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28 ANOS ATRÁS

Google faz 28 anos: como o buscador mudou a forma como vivemos

Uma viagem no tempo à era das enciclopédias e listas telefônicas; veja como a ferramenta revolucionou para sempre o acesso à informação

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
27/09/2026 09:21 - atualizado em 27/09/2026 09:21

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Google faz 28 anos: como o buscador mudou a forma como vivemos
Comemorando 28 anos, o Google transformou a busca por informação, tornando-se um pilar da vida moderna crédito: ADEK BERRY / AFP

O Google celebra neste domingo (27/9) o 28º aniversário. Curiosamente, a data da comemoração é diferente da fundação oficial da empresa, ocorrida em 4 de setembro de 1998. Para quem viveu a era pré-internet, a lembrança de buscar informações em enciclopédias de vários volumes, mapas de papel ou listas telefônicas ainda é nítida. Para os mais novos, esse cenário parece quase ficção.

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Antes do buscador se tornar o ponto de partida para qualquer dúvida, o acesso ao conhecimento era um processo lento e limitado. Achar a resposta para uma pergunta simples podia levar horas de pesquisa em uma biblioteca ou depender da sorte de ter a fonte correta em casa. O Google acelerou esse processo e o democratizou de forma radical.

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A revolução, iniciada pelos fundadores Larry Page e Sergey Brin a partir de um projeto de pesquisa chamado “BackRub”, começou com uma página inicial minimalista e uma proposta ousada: organizar toda a informação do mundo e torná-la universalmente acessível. O segredo do sucesso inicial foi um algoritmo capaz de classificar os sites por relevância, entregando resultados muito mais úteis do que os concorrentes da época.

Com essa tecnologia, o que antes era um emaranhado caótico de páginas na internet se transformou em uma fonte de consulta organizada. A ferramenta eliminou barreiras geográficas e econômicas, permitindo que qualquer pessoa com uma conexão pudesse acessar um volume de dados que, antes, estava restrito a grandes universidades e centros de pesquisa.

O impacto no dia a dia

A influência do buscador foi muito além da simples pesquisa. Ele alterou fundamentalmente a maneira como as pessoas consomem produtos, planejam viagens, aprendem novas habilidades e até se relacionam. A necessidade de memorizar fatos diminuiu, enquanto a capacidade de encontrar e filtrar informações rapidamente se tornou uma habilidade essencial.

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Tarefas cotidianas foram completamente transformadas. Comparar preços de um eletrônico, encontrar a melhor rota para um endereço desconhecido, traduzir uma frase para outro idioma ou verificar os sintomas de uma dor de cabeça se tornaram ações instantâneas, realizadas na palma da mão.

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Ao longo de quase três décadas, o Google deixou de ser apenas um site para se tornar um verbo e uma parte integrada da rotina global. Hoje, com bilhões de buscas realizadas todos os dias, a ferramenta se consolidou como uma infraestrutura básica da vida moderna, tão onipresente que é difícil imaginar como seria o mundo sem ela.

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