Google aperta SEO e prioriza dados de vendas

Google Ads e o algoritmo de busca do Google sofreram alterações que afetam empresas que dependem da plataforma para gerar negócios. A partir de 18 de agosto de 2026, o Google lançou uma atualização global contra spam, concluída em 21 de agosto, e, simultaneamente, passou a aceitar metas de conversão baseadas em leads qualificados e leads convertidos fora do ambiente digital.

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A mudança no Google Ads define lead qualificado como contato gerado por anúncio que foi validado posteriormente no sistema de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) da empresa, e lead convertido como aquele que completou uma etapa comercial escolhida, geralmente off?line. Segundo a documentação oficial, a escolha da meta de conversão correta habilita recursos de otimização automática, como os lances inteligentes. O recurso de conversões otimizadas para leads utiliza informações fornecidas pelo usuário, como e?mail, para complementar os dados importados do CRM e melhorar a precisão da atribuição.

Na prática, campanhas otimizadas apenas para gerar formulários tendem a atrair usuários com maior probabilidade de preencher o campo, mas não necessariamente de comprar. O relatório pode indicar redução do custo por lead, enquanto a equipe de vendas recebe contatos com baixa aderência ao perfil desejado. A divergência entre conversões registradas e oportunidades reais só se evidencia quando marketing e vendas compartilham os mesmos dados.

A atualização contra spam impactou o posicionamento orgânico. A política do Google classifica como abuso de conteúdo em escala a produção massiva de páginas destinadas a manipular rankings sem oferecer valor ao usuário, e como abuso de páginas de entrada a criação de páginas intermediárias pouco úteis. Embora empresas com ofertas em várias cidades possam ter motivos legítimos para manter páginas específicas, o critério de avaliação passa a ser o propósito e o valor entregue.

Um levantamento da SE Ranking, divulgado pelo Search Engine Land, acompanhou 100 mil palavras?chave em 20 setores nos Estados Unidos. Comparando os rankings de 17 e 22 de agosto, 16,71% das URLs que estavam entre as dez primeiras posições caíram para além da posição 100, contra 9,2% no mesmo intervalo em julho, representando um aumento de 82% nas saídas do topo. O estudo não identifica as técnicas responsáveis por cada queda, mas demonstra que a instabilidade superou o comportamento histórico da amostra.

Roberto Wydra, fundador da AEOmachine.ai e diretor da agência Rudek Wydra, observa que os dois movimentos apontam para o mesmo problema de gestão. “O maior risco é otimizar para o relatório, não para o negócio. Cem formulários de leads sem perfil não são oportunidades, são eventos de conversão”, afirma. Ele acrescenta que, na busca orgânica, a quantidade de páginas, links ou menções não substitui contexto, especialidade e intenção de compra; um site com centenas de páginas posicionadas pode ter valor comercial inferior a outro com presença mais concentrada nas perguntas de compradores reais.

A inteligência artificial (IA) introduz nova dinâmica. O Google descreve que o AI Mode utiliza a técnica de “query fan?out”, emitindo buscas relacionadas simultaneamente em diferentes subtemas e fontes, e consolidando os resultados antes que o usuário visite um site. Em jornadas B2B, essa abordagem favorece o Answer Engine Optimization (AEO), que busca que informações sobre a empresa, seu público?alvo e soluções estejam distribuídas e compreendidas por múltiplas fontes. Segundo Wydra, embora os critérios dos sistemas generativos não sejam públicos, a prática dificulta tratar o marketing digital como um conjunto de atalhos independentes.

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Os mecanismos de busca continuam a considerar links, conteúdo e sinais tradicionais, mas aumentam a capacidade de confrontar esses sinais com contexto, reputação e comportamento. Para empresas que contratam serviços de marketing, a métrica relevante deixa de ser o número total de leads gerados e passa a ser a proporção de leads com real possibilidade de compra.