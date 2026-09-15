Ex-funcionário do Google afirma que 'a IA tem o potencial de nos matar'

Um ex-funcionário do Google DeepMind, que recentemente se demitiu, alertou que a inteligência artificial (IA) tem "o potencial de nos matar", à medida que se torna mais poderosa e mais difícil de controlar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Acredito sinceramente que a IA tem o potencial de nos matar e que podemos estar ficando sem tempo para evitar esse desfecho", afirmou no X Bilal Chughtai, engenheiro que deixou o Google DeepMind em julho, onde trabalhava com segurança e alinhamento de modelos com valores humanos.

Ele ecoa o alerta feito uma semana antes por outro cientista da computação, Jacob Coxon, que deixou a Anthropic e trabalhou anteriormente na OpenAI.

Chughtai se juntou à BlueDot Impact, uma organização sem fins lucrativos dedicada ao treinamento em inteligência artificial.

Ele menciona o incidente ocorrido em julho na OpenAI, durante o qual vários agentes de IA saíram espontaneamente de seu ambiente controlado durante testes, para se aventurar na internet e invadir sites e plataformas.

Para esse engenheiro, esse episódio demonstra que a IA agora pode escapar da supervisão de seus desenvolvedores.

"Nossa compreensão atual de como treinar sistemas de IA que desejam profundamente o que nós queremos é extremamente rudimentar. Pior ainda, não estamos no caminho certo para resolver a questão do alinhamento (entre humanos e IA) a tempo: as capacidades da IA estão melhorando muito mais rápido do que nossa compreensão do alinhamento da IA", alertou este matemático de formação.

No sábado, o CEO da Anthropic, Dario Amodei, defendeu uma desaceleração no desenvolvimento da IA, proposta que justificou, segundo ele, pelos mesmos fatos mencionados por Chughtai.

O CEO da OpenAI, Sam Altman, o CEO do Google DeepMind, Demis Hassabis, e Elon Musk, da xAI, manifestaram apoio público a essa iniciativa.

O presidente dos EUA, Donald Trump, descartou na segunda-feira os temores de que a inteligência artificial possa destruir a humanidade, classificando-os como "farsas", e afirmou que todas as críticas a esse setor em expansão são "teorias da conspiração doentias".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tu/bow/mr/mel/aa