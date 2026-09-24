Aprenda a editar fotos em um "passe de IA" com o Google Pics

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Editar uma fotografia sem precisar dominar programas de edição pode ficar mais simples com a inteligência artificial. Apresentado pelo Google durante o Cloud Summit Brasil, o Google Pics permite criar imagens do zero e fazer alterações em fotos existentes a partir de comandos escritos em linguagem natural.

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Desenvolvido com o modelo mais recente do Nano Banana, o recurso pode funcionar de forma independente ou integrado a ferramentas como Google Apresentações, Documentos e Drive, permitindo que a edição seja feita dentro do próprio ambiente de trabalho.

Como funciona?

A lógica é simples: em vez de procurar manualmente cada ferramenta de edição, o usuário descreve para a inteligência artificial o que deseja modificar.

É possível, por exemplo, selecionar um objeto específico da fotografia e pedir que ele seja movido, redimensionado ou transformado. Isso permite trabalhar com apenas uma parte da imagem sem alterar necessariamente toda a composição.

Imagine uma fotografia feita dentro de um museu. Se a intenção for modificar apenas uma obra exposta na parede, o usuário pode selecionar o quadro e fazer a alteração, mantendo o restante do ambiente preservado.

Também dá para alterar textos

O Google Pics não se limita aos elementos visuais. A ferramenta permite modificar textos que aparecem dentro de uma fotografia e também traduzi-los para outros idiomas.

Segundo o Google, as alterações podem preservar o design original e o estilo da fonte, o que facilita modificações em materiais que já estão prontos.

E se a imagem precisar de mais de uma alteração?

A edição pode ser feita por etapas, de acordo com o que o usuário deseja modificar. A proposta é que a inteligência artificial seja utilizada como uma espécie de assistente durante o processo criativo, permitindo ajustes sem a necessidade de dominar ferramentas tradicionais de edição.

O recurso também prevê colaboração em tempo real. As telas podem ser compartilhadas para que outras pessoas editem a mesma imagem simultaneamente.

Onde encontrar o Google Pics?

O Google Pics pode ser utilizado de maneira independente ou dentro de aplicativos do Google Workspace, como Slides, Docs e Drive. O recurso está disponível globalmente para assinantes dos planos Google AI Pro e Ultra e, para clientes corporativos do Google Workspace, está em modo de prévia.

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A proposta é transformar a edição de imagens em uma tarefa mais acessível: em vez de aprender onde está cada ferramenta, o usuário pode simplesmente explicar à inteligência artificial o resultado que pretende alcançar.