Como desativar o acesso do Gemini aos seus e-mails e fotos no celular
Função de IA personalizada vem desligada por padrão, mas usuário precisa saber reverter configurações; passo a passo completo
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O Google expandiu no Brasil as funções do Gemini, sua inteligência artificial, permitindo que o sistema acesse e utilize informações de outros aplicativos da empresa, como Gmail, Drive e Maps. Embora a funcionalidade ofereça respostas mais personalizadas e integradas, ela levanta questões sobre privacidade. A boa notícia é que esse recurso vem desativado por padrão e o controle para ligar ou desligar o acesso aos seus dados pessoais está totalmente nas mãos do usuário.
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O recurso, disponível para os usuários do serviço no país, funciona por meio de "extensões". Ao ativá-las, o usuário autoriza o Gemini a vasculhar e-mails, documentos, eventos da agenda e fotos para executar tarefas complexas. Por exemplo, é possível pedir ao chatbot que planeje uma viagem com base em datas discutidas por e-mail e em locais salvos no Google Maps, tudo em uma única conversa.
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O que são as extensões do Gemini?
As extensões do Gemini são ferramentas que conectam o chatbot de inteligência artificial a outros aplicativos do ecossistema Google, como Gmail, Drive, Voos e Maps. Essa integração permite que a IA acesse dados pessoais nesses serviços para fornecer respostas mais completas e contextualizadas às solicitações do usuário.
Como o Gemini usa seus dados pessoais?
Quando uma extensão está ativa, o Gemini pode ler, resumir e analisar o conteúdo dos seus aplicativos conectados. Se você ativar a extensão do Gmail, por exemplo, pode pedir para a IA encontrar todos os e-mails de uma determinada pessoa ou resumir uma longa troca de mensagens. Com o Google Drive, ele pode localizar um documento específico apenas com uma descrição do seu conteúdo.
De acordo com as políticas do Google, as informações coletadas por meio das extensões não são usadas para treinar seus modelos de linguagem de forma pública nem para exibir anúncios. A atividade fica registrada na conta do usuário, que pode revisar ou apagar o histórico a qualquer momento.
Como desativar o acesso do Gemini aos seus dados
Controlar quais informações o Gemini pode acessar é um processo simples e pode ser revertido a qualquer momento. Se você ativou o recurso e deseja desativá-lo, ou apenas quer garantir que ele permaneça desligado, siga os passos abaixo:
Acesse o site do Gemini (gemini.google.com) pelo navegador do celular ou do computador.
No canto superior esquerdo, clique no ícone de menu ou na sua foto de perfil para encontrar as "Configurações".
Dentro das configurações, procure pela opção "Extensões" e clique nela.
Você verá uma lista de todas as extensões disponíveis, como Google Workspace (que inclui Gmail, Drive e Docs), Google Voos e Google Maps.
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Para desativar o acesso, basta clicar no interruptor ao lado de cada extensão que deseja desconectar. Você pode desativar todas de uma vez ou apenas aquelas com as quais não se sente confortável em compartilhar dados.