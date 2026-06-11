Google Gemini: 5 funções incríveis que você talvez não conheça

O Google Gemini, a inteligência artificial que está transformando a busca online, vai muito além de responder a perguntas simples. Em constante evolução, ele se integra a diversos serviços do Google para funcionar como um assistente pessoal capaz de executar tarefas complexas que economizam tempo e simplificam o dia a dia. Muitos usuários ainda exploram apenas a superfície de suas capacidades, focados no diálogo e na criação de textos.

No entanto, o verdadeiro poder do Gemini reside em suas funções conectadas, que permitem desde planejar uma viagem inteira até analisar o conteúdo de vídeos longos em segundos. Vale notar que alguns dos recursos mais avançados podem estar disponíveis apenas para assinantes de planos pagos. Essas ferramentas mostram como a tecnologia está se tornando uma extensão prática para resolver problemas cotidianos e profissionais. Confira cinco recursos poderosos que talvez você não conheça.

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Funções do Google Gemini que vão te surpreender

1. Planejar viagens completas

Esqueça as horas gastas em múltiplos sites para organizar uma viagem. O Gemini pode criar um roteiro detalhado com base em suas preferências. Basta pedir um plano de cinco dias em uma cidade, especificando seus interesses, como museus e gastronomia. A ferramenta sugere voos, hotéis, atividades diárias e até a melhor forma de se locomover, tudo em uma única resposta.

2. Resumir vídeos do YouTube

Precisa saber o conteúdo de um vídeo longo, como uma palestra ou um documentário, sem ter tempo para assisti-lo? Com a extensão para o YouTube ativada, o Gemini pode analisar o vídeo e fornecer um resumo com os pontos principais, baseando-se não apenas na transcrição, mas também no contexto visual. Você pode pedir para ele listar os tópicos abordados, extrair uma informação específica ou criar um resumo em formato de tópicos para uma leitura rápida.

3. Organizar sua caixa de e-mails

Integrado ao Gmail, o Gemini funciona como um assistente de e-mails inteligente. Ele pode localizar informações específicas espalhadas por diversas mensagens. Por exemplo, você pode pedir para ele encontrar todos os e-mails relacionados a um projeto e resumir as últimas decisões. Também é possível solicitar que ele encontre um anexo específico sem que você precise lembrar quem o enviou.

4. Criar imagens a partir de descrições

A ferramenta também atua como um artista digital. Utilizando sua avançada tecnologia de geração de imagens por IA, o Gemini pode criar ilustrações, fotos realistas e gráficos a partir de simples comandos de texto. Quanto mais detalhada for a sua descrição, mais preciso será o resultado. É um recurso útil para criar conteúdo para redes sociais, ilustrar apresentações ou simplesmente dar vida a uma ideia.

5. Ajudar na programação de códigos

Para desenvolvedores e estudantes de tecnologia, o Gemini funciona como um assistente de programação. Ele é capaz de escrever trechos de código em diversas linguagens, como Python e JavaScript, a partir de uma descrição do que a função deve fazer. Além disso, a ferramenta pode ajudar a encontrar erros em códigos existentes, explicar conceitos complexos de programação e otimizar algoritmos para melhorar o desempenho.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.