A história da WWW: como a 'teia mundial' mudou o mundo para sempre

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A sigla "www" se tornou um símbolo global da era digital, mas poucos param para pensar em sua origem. A World Wide Web, ou teia mundial, foi uma invenção que revolucionou a forma como a humanidade se comunica e acessa informações. Ela nasceu de uma proposta feita em 1989 pelo físico britânico Sir Tim Berners-Lee, enquanto trabalhava na Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN), na Suíça.

O objetivo inicial de Berners-Lee era criar um sistema eficiente para que cientistas de diferentes partes do mundo pudessem compartilhar dados e pesquisas com facilidade. A primeira página da web foi publicada em 20 de dezembro de 1990, na rede do CERN. Em agosto de 1991, o projeto foi anunciado publicamente em grupos de discussão da internet, expandindo o acesso para além da organização. A decisão de tornar a tecnologia gratuita, formalizada pelo CERN em abril de 1993, foi crucial para acelerar sua adoção em escala global e transformar a internet em um espaço acessível para todos.

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O que é a World Wide Web?

A World Wide Web é um sistema de documentos e outros recursos da web, interligados por hiperlinks e URLs, que permite a navegação entre eles. Desde simples páginas de texto a complexas aplicações interativas, ela funciona sobre a infraestrutura da internet, atuando como um vasto repositório de conhecimento onde páginas, imagens e vídeos são acessados por meio de navegadores.

Como a WWW funciona?

A operação da web se baseia em três tecnologias fundamentais criadas por Sir Tim Berners-Lee. Sem elas, navegar por sites como conhecemos hoje seria impossível. Cada uma tem um papel específico para garantir que a informação chegue do servidor até a sua tela.

HTML (HyperText Markup Language): é a linguagem de marcação usada para estruturar o conteúdo de uma página, como textos, títulos e imagens;

URL (Uniform Resource Locator): funciona como o endereço único de cada recurso na web, indicando ao navegador onde encontrar uma página ou arquivo específico;

HTTP (HyperText Transfer Protocol): é o protocolo de comunicação que permite a transferência de dados entre o servidor onde um site está hospedado e o navegador do usuário.

Qual a diferença entre WWW e internet?

Embora usados como sinônimos, internet e World Wide Web não são a mesma coisa. A internet é a imensa rede global de computadores conectados, a infraestrutura física. A web, por sua vez, é um dos serviços que rodam sobre essa infraestrutura, sendo a forma mais popular de acessar e compartilhar informações online.

Pense na internet como as estradas e rodovias de uma cidade, enquanto a web são as casas, lojas e prédios que se pode visitar usando essas vias. Outros serviços, como e-mail e aplicativos de mensagem, também usam a internet, mas não fazem parte da WWW.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.